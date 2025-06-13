Удар Израиля по ядерным объектам Ирана: в МАГАТЭ ответили, есть ли угроза радиации

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило официальный ответ от иранских властей относительно ситуации вокруг ядерных объектов после сообщений об ударах по Ирану. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.

Удар Израиля по ядерным объектам Ирана. Фото: из открытых источников

В МАГАТЭ объяснили, иранская сторона заверила, что ядерная инфраструктура осталась невредимой. В частности, Бушерская атомная электростанция не попала под удар, а на объекте в Натанзе не зафиксировано изменений в уровне радиационного фона.

"Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что Бушерская атомная электростанция не была целью и что на объекте в Натанзе не наблюдалось повышения уровня радиации", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль". Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".



