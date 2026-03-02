logo_ukra

Удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю

Погода, розбіжності та «останній шанс» у Женеві: як дипломатія прикривала підготовку атаки на Хаменеї

2 березня 2026, 07:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США та Ізраїль планували завдати удару Ірану на тиждень раніше, проте операція була раптово відкладена з оперативних та розвідувальних причин. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю

США та Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

Після провалу другого раунду переговорів 17 лютого військові двох країн розпочали підготовку атаки вже на 21 лютого. Однак остаточного дозволу так і не було отримано. За словами американських та ізраїльських чиновників, однією з причин стала несприятлива погода. Водночас у Єрусалимі вказують на необхідність додаткової координації з Армією оборони Ізраїлю.

Затримка дозволила провести ще один раунд переговорів у Женеві 26 лютого. Оцінки його цілей розійшлися. Частина ізраїльських джерел стверджує, що зустріч мала виграти час і переконати Тегеран, що дипломатія для Дональд Трамп залишається пріоритетом. Інші наполягають: переговори були реальними, і за прогресу удар могли знову перенести.

Американську сторону в Женеві представляли спецпосланці Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Вони запропонували Ірану 10-річний мораторій на збагачення урану з подальшим створенням "символічних" потужностей та постачанням безкоштовного ядерного палива для цивільних потреб.

Тегеран відхилив пропозицію. Після доповіді Трампу було запущено процес військової операції. За даними джерел, перший удар був націлений на верховного лідера Алі Хаменеї, його оточення та закриті наради іранського керівництва.

Розвідка побоювалася, що Хаменеї може сховатися в бункері, тому Вашингтон і Тель-Авів прагнули створити враження відсутності неминучої атаки, щоб цілі залишалися на поверхні.

Джерело: https://www.axios.com/2026/03/02/iran-war-strike-israel-delay-trump
