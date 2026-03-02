Удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю

США та Ізраїль планували завдати удару Ірану на тиждень раніше, проте операція була раптово відкладена з оперативних та розвідувальних причин. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

США та Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

Після провалу другого раунду переговорів 17 лютого військові двох країн розпочали підготовку атаки вже на 21 лютого. Однак остаточного дозволу так і не було отримано. За словами американських та ізраїльських чиновників, однією з причин стала несприятлива погода. Водночас у Єрусалимі вказують на необхідність додаткової координації з Армією оборони Ізраїлю.

Затримка дозволила провести ще один раунд переговорів у Женеві 26 лютого. Оцінки його цілей розійшлися. Частина ізраїльських джерел стверджує, що зустріч мала виграти час і переконати Тегеран, що дипломатія для Дональд Трамп залишається пріоритетом. Інші наполягають: переговори були реальними, і за прогресу удар могли знову перенести.

Американську сторону в Женеві представляли спецпосланці Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Вони запропонували Ірану 10-річний мораторій на збагачення урану з подальшим створенням "символічних" потужностей та постачанням безкоштовного ядерного палива для цивільних потреб.

Тегеран відхилив пропозицію. Після доповіді Трампу було запущено процес військової операції. За даними джерел, перший удар був націлений на верховного лідера Алі Хаменеї, його оточення та закриті наради іранського керівництва.

Розвідка побоювалася, що Хаменеї може сховатися в бункері, тому Вашингтон і Тель-Авів прагнули створити враження відсутності неминучої атаки, щоб цілі залишалися на поверхні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.



