У Путина будет очень плохой день: что атаковали ВСУ этой ночью

Путинский режим делает вид, что Россия не ощущает удары по НПЗ и другим важным объектам РФ, но на самом деле это не так. Украина же продолжает лишать РФ доходом от продажи "черного золота". Так в станице Новоминской Каневского района российского Краснодарского края в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

В российском оперштабе отметили, что "из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе".

По предварительной информации россиян, в результате возгорания пострадавших нет.

В пабликах сообщали, что был поражён НПЗ "Албашнефть".

После полуночи оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров, его тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Утром оперштаб Краснодарского края РФ сообщил о ликвидации пожара на НПЗ.

Минобороны РФ сообщило, что их силы ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 77 "украинских беспилотников" над российскими регионами, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.



