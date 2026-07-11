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США поставили Ирану ультиматум: Тегерану дали последний шанс избежать новой большой войны

Администрация Трампа требует открыть Ормузский пролив и прекратить атаки на торговые суда, предупреждая о жестких последствиях

11 июля 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Иран, потребовав от Тегерана публично объявить об открытии Ормузского пролива и взять обязательство прекратить атаки на коммерческие суда. Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, выполнение этих требований Вашингтон ожидает уже после субботней встречи министров иностранных дел Ирана и Омана в Маскате.

США поставили Ирану ультиматум: Тегерану дали последний шанс избежать новой большой войны

США. Фото: из открытых источников

По информации источников, соответствующее предупреждение было передано иранской стороне напрямую, а также через посредников в регионе. В Белом доме считают, что Тегеран нарушил подписанный несколько недель назад меморандум о взаимопонимании, продолжив обстрелы гражданского судоходства в районе стратегически важного пролива.

Американские чиновники подчеркивают, что отказ выполнить столь простое требование поставит под сомнение способность Ирана соблюдать будущие договоренности по более сложным вопросам, включая возможное новое соглашение по ядерной программе.

При этом в Вашингтоне утверждают, что после недавнего обмена ударами представители Ирана сами выразили готовность вернуться к переговорам и фактически признали ошибочность своих действий. Однако официальный Тегеран эту информацию отвергает. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что страна лишь согласилась обсудить ситуацию по просьбе катарских посредников, а не обращалась к США с инициативой о возобновлении диалога.

В администрации Трампа считают, что внутри иранского руководства продолжается борьба между сторонниками компромисса и более жесткой линии. Американские чиновники предупреждают: если после переговоров в Маскате Тегеран не объявит о прекращении атак на коммерческие суда, Вашингтон готов рассмотреть дополнительные меры давления, которые могут привести к новому витку противостояния на Ближнем Востоке.

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