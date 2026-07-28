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Угроза из Тегерана: появилась информация о планах Ирана ударить баллистикой по Украине

Без официальных подтверждений: Иран может применить дальнобойное оружие против Украины из-за инцидента в Каспии

28 июля 2026, 14:11
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Недилько Ксения

В украинском информационном пространстве начали распространяться тревожные сообщения о возможных прямых агрессивных шагах со стороны Исламской Республики Иран. Согласно неофициальным данным, Тегеран рассматривает возможность непосредственного применения ракетного вооружения по украинским территориям.

Угроза из Тегерана: появилась информация о планах Ирана ударить баллистикой по Украине

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как отмечают профильные мониторинговые сообщества, военное руководство Ирана уже определило временные рамки для осуществления этой атаки.

"Есть информация, что Иран якобы планирует запустить 3 баллистических ракеты по территории Украины, — информируют аналитики, детализируя вероятные сроки выполнения этой угрозы, — в течение двух суток".

В то же время медийщики и военные обозреватели призывают граждан сохранять спокойствие и критически относиться к подобным сообщениям, поскольку они базируются только на слухах.

"Информация от украинских ТГ-каналов, — отмечают авторы публикаций, указывая на необходимость верификации данных от официального командования. — Никакого официального подтверждения этой информации на данный момент нет".

Угроза из Тегерана: появилась информация о планах Ирана ударить баллистикой по Украине - фото 2


Аналитики отмечают, что подобные сообщения появились на фоне недавнего дипломатического и милитарного обострения. Накануне иранские власти открыто угрожали Киеву последствиями из-за атаки на ее водный транспорт, ведь "ранее Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому торговому судну в Каспийском море".

В распоряжении иранской армии действительно есть широкий спектр дальнобойного вооружения, способного долетать на большие расстояния. На обнародованных картах отчетливо виден радиус действия таких средств поражения: в частности, в распоряжении Тегерана есть ракета Khorramshahr, которая сейчас считается самой дальнобойной в этом классе.

Силы обороны и противовоздушной обороны Украины находятся в полной боевой готовности и круглосуточно отслеживают любые потенциальные угрозы в воздушном пространстве.

Напомним, портал "Комментарии" анализировал , сможет ли Иран в перспективе задействовать свои ракеты против Украины и как мы можем с этим бороться.



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