Украина может потерпеть фиаско из-за своего предложения для Ближнего Востока: неожиданная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может потерпеть фиаско из-за своего предложения для Ближнего Востока: неожиданная причина

Украина не терпит потери от реализации самих дронов, однако могут возникнуть трудности из-за нехватки квалифицированных специалистов

9 марта 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Большинство украинских дронов-перехватчиков пока не оснащены совершенными системами машинного зрения, поэтому их эффективное использование требует высококвалифицированных операторов. На Ближнем Востоке таких специалистов, к сожалению, нет. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

Украина может потерпеть фиаско из-за своего предложения для Ближнего Востока: неожиданная причина

Фото: из открытых источников

"Хорошо подготовленных операторов, кроме буквально нескольких инструкторов, мы не можем откомандировать на Ближний Восток. Поэтому те, кто сейчас активно проявил интерес к нашим дронам, быстро столкнутся с тем, что без должного количества обученной рабочей силы эти системы не столь эффективны. Им придется одновременно делать две вещи: под руководством наших инструкторов создавать школы западные", – объяснил Дикий.

Он также подчеркнул, что продажа дронов Украине не повредит:

"У нас производственные линии недозагружены из-за ограниченного финансирования. Экспортные заказы в этом случае не отрывают ресурсы от нас, а наоборот помогают масштабировать производство и развивать наши предприятия", – отметил эксперт.

Дикий подчеркнул, что дроны-перехватчики не являются универсальным решением против атак беспилотников типа "Шахед". В Украине эти системы не заменили ни зенитные ракетные комплексы, ни мобильные огневые группы, однако эффективно выполняют отдельную нишу.  

"Между другими средствами ПВО они заняли собственную нишу, которая охватывает широкий спектр объектов – по высоте и скорости. Да, есть определенные ограничения, но эти дроны перехватывают значительное количество целей дешевле и относительно эффективно", – подытожил Дикий.

Как уже писали "Комментарии", антиукраинская риторика в Венгрии усугубляется экономической стагнацией, проблемами в медицине и ростом коррупции среди правительственной элиты. По словам венгерского аналитика, старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Андраша Раца, Украину постепенно представляют главным "виновником" внутренних проблем страны.

 



