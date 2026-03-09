logo_ukra

Україна може зазнати фіаско через свою пропозицію для Близького Сходу: несподівана причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна може зазнати фіаско через свою пропозицію для Близького Сходу: несподівана причина

Україна не зазнає втрат від реалізації самих дронів, проте можуть виникнути труднощі через брак кваліфікованих фахівців

9 березня 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Більшість українських дронів-перехоплювачів наразі не оснащені досконалими системами машинного зору, через що їхнє ефективне використання потребує висококваліфікованих операторів. На Близькому Сході таких фахівців, на жаль, немає. Про це розповів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру, в ефірі Radio NV.

Україна може зазнати фіаско через свою пропозицію для Близького Сходу: несподівана причина

Фото: з відкритих джерел

"Гарно підготовлених операторів, крім буквально кількох інструкторів, ми не можемо відрядити на Близький Схід. Тому ті, хто зараз активно проявив інтерес до наших дронів, швидко зіткнуться з тим, що без належної кількості навченої робочої сили ці системи не настільки ефективні. Їм доведеться одночасно робити дві речі: під керівництвом наших інструкторів створювати школи операторів або інтегрувати на дрони якісь сторонні системи машинного зору, можливо західні", – пояснив Дикий. 

Він також підкреслив, що продаж дронів Україні не зашкодить:

"У нас виробничі лінії недозавантажені через обмежене фінансування. Експортні замовлення в цьому випадку не відривають ресурси від нас, а навпаки допомагають масштабувати виробництво та розвивати наші підприємства", – зазначив експерт. 

Дикий наголосив, що дрони-перехоплювачі не є універсальним рішенням проти атак безпілотників типу "Шахед". В Україні ці системи не замінили ані зенітні ракетні комплекси, ані мобільні вогневі групи, проте вони ефективно виконують окрему нішу. 

"Між іншими засобами ППО вони зайняли власну нішу, яка охоплює широкий спектр об’єктів – за висотою та швидкістю. Так, є певні обмеження, але ці дрони перехоплюють значну кількість цілей дешевше та відносно ефективно", – підсумував Дикий. 

Як вже писали "Коментарі", антиукраїнська риторика в Угорщині посилюється на тлі економічної стагнації, проблем у медицині та зростання корупції серед урядової еліти. За словами угорського аналітика, старшого наукового співробітника Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) Андраша Раца, Україну поступово представляють головним "винуватцем" внутрішніх негараздів країни.  

 



