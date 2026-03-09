Україна може зазнати фіаско через свою пропозицію для Близького Сходу: несподівана причина

Більшість українських дронів-перехоплювачів наразі не оснащені досконалими системами машинного зору, через що їхнє ефективне використання потребує висококваліфікованих операторів. На Близькому Сході таких фахівців, на жаль, немає. Про це розповів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру, в ефірі Radio NV.

"Гарно підготовлених операторів, крім буквально кількох інструкторів, ми не можемо відрядити на Близький Схід. Тому ті, хто зараз активно проявив інтерес до наших дронів, швидко зіткнуться з тим, що без належної кількості навченої робочої сили ці системи не настільки ефективні. Їм доведеться одночасно робити дві речі: під керівництвом наших інструкторів створювати школи операторів або інтегрувати на дрони якісь сторонні системи машинного зору, можливо західні", – пояснив Дикий.

Він також підкреслив, що продаж дронів Україні не зашкодить:

"У нас виробничі лінії недозавантажені через обмежене фінансування. Експортні замовлення в цьому випадку не відривають ресурси від нас, а навпаки допомагають масштабувати виробництво та розвивати наші підприємства", – зазначив експерт.

Дикий наголосив, що дрони-перехоплювачі не є універсальним рішенням проти атак безпілотників типу "Шахед". В Україні ці системи не замінили ані зенітні ракетні комплекси, ані мобільні вогневі групи, проте вони ефективно виконують окрему нішу.

"Між іншими засобами ППО вони зайняли власну нішу, яка охоплює широкий спектр об’єктів – за висотою та швидкістю. Так, є певні обмеження, але ці дрони перехоплюють значну кількість цілей дешевше та відносно ефективно", – підсумував Дикий.

