Украина может вмешаться в одну из самых опасных точек мира: тральщики ВСУ готовят к миссии в Ормузском проливе

Украинские военные могут получить неожиданную, но стратегически важную роль в обеспечении глобальной безопасности. Речь идет о возможном участии минных тральщиков ВМС ВСУ в разминировании Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

Корабли, которые не могут вернуться домой, могут отправиться на Ближний Восток – что известно

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет британское издание Times со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.

Украинские корабли – в центре международной операции

По информации журналистов, четыре украинских минных тральщика, которые находятся в британском Портсмуте, могут стать частью совместной миссии Великобритании и Франции.

Речь идет об участии в разминировании Ормузского пролива после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке. Именно этот регион критически важен для мировой энергетики, ведь через него проходит значительная часть поставок нефти и газа.

Почему корабли не возвращаются в Украину

Пока эти суда не могут быть переброшены к Черному морю. Причины – как военные риски, так и юридические ограничения.

Во-первых, корабли стали бы приоритетной целью для русских сил. Во-вторых, их перемещение ограничено международными правилами, в частности, Конвенцией Монтре, которая регулирует проход военных судов через проливы.

Именно поэтому участие в международной операции может стать для них фактически единственным вариантом боевого применения в ближайшее время.

Какие именно корабли могут привлечь

В Великобритании сейчас находятся несколько судов, переданных Украине партнерами. Среди них – HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые Украина получила от Королевского флота в 2023 году.

Также в распоряжении ВМС ВСУ есть корабли UNS Mariupol (M310) и UNS Melitopol (M300), переданные союзниками из Европы.

Все они специализируются на поиске и обезвреживании морских мин – ключевой задачи по восстановлению безопасного судоходства.

Украина готова предложить больше

По словам источников, украинская сторона уже заявила о готовности приобщиться к международным усилиям.

Кроме тральщиков Украина может предложить другие решения – в частности морские беспилотники или системы борьбы с дронами. Эти технологии уже доказали свою эффективность во время войны и могут быть полезны для защиты судоходства от атак.

Почему это важно для мира

Ормузский пролив является одним из важнейших узлов мировой экономики. Любые перебои в работе сразу влияют на цены на энергоносители и глобальные логистические цепи.

Разминирование этого региона после конфликта станет критическим условием стабилизации рынка и восстановления нормального судоходства.

Долгосрочные планы Украины

Несмотря на возможное участие в международной миссии Украина рассматривает эти корабли как важный ресурс для будущего.

После войны они должны играть ключевую роль в разминировании украинских вод, которые остаются одними из самых заминированных в мире.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в военно-морские силы США активно внедряют морские беспилотные системы в свои операции, однако не намерены непосредственно копировать украинскую модель их использования против российских кораблей в Черном море.