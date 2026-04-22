Україна може втрутитися в одну з найнебезпечніших точок світу: тральщики ЗСУ готують до місії в Ормузькій протоці

Українські військові можуть отримати несподівану, але стратегічно важливу роль у забезпеченні глобальної безпеки. Йдеться про можливу участь мінних тральщиків ВМС ЗСУ у розмінуванні Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі.

Кораблі, які не можуть повернутися додому, можуть вирушити на Близький Схід – що відомо

Як повідомляють "Коментарі", про це пише британське видання Times із посиланням на джерела в українському оборонному відомстві.

Українські кораблі – у центрі міжнародної операції

За інформацією журналістів, чотири українські мінні тральщики, які нині перебувають у британському Портсмуті, можуть стати частиною спільної місії Великої Британії та Франції.

Йдеться про участь у розмінуванні Ормузької протоки після завершення активної фази конфлікту на Близькому Сході. Саме цей регіон є критично важливим для світової енергетики, адже через нього проходить значна частина поставок нафти та газу.

Чому кораблі не повертаються в Україну

Наразі ці судна не можуть бути перекинуті до Чорного моря. Причини – як військові ризики, так і юридичні обмеження.

По-перше, кораблі стали б пріоритетною ціллю для російських сил. По-друге, їхнє переміщення обмежене міжнародними правилами, зокрема Конвенцією Монтре, яка регулює прохід військових суден через протоки.

Саме тому участь у міжнародній операції може стати для них фактично єдиним варіантом бойового застосування найближчим часом.

Які саме кораблі можуть залучити

У Великій Британії зараз перебувають кілька суден, переданих Україні партнерами. Серед них – HMS Shoreham та HMS Grimsby, які Україна отримала від Королівського флоту у 2023 році.

Також у розпорядженні ВМС ЗСУ є кораблі UNS Mariupol (M310) та UNS Melitopol (M300), передані союзниками з Європи.

Усі вони спеціалізуються на пошуку та знешкодженні морських мін – ключовій задачі для відновлення безпечного судноплавства.

Україна готова запропонувати більше

За словами джерел, українська сторона вже заявила про готовність долучитися до міжнародних зусиль.

Окрім тральщиків, Україна може запропонувати інші рішення – зокрема морські безпілотники або системи боротьби з дронами. Ці технології вже довели свою ефективність під час війни і можуть бути корисними для захисту судноплавства від атак.

Чому це важливо для світу

Ормузька протока є одним із найважливіших вузлів світової економіки. Будь-які перебої в її роботі одразу впливають на ціни на енергоносії та глобальні логістичні ланцюги.

Розмінування цього регіону після конфлікту стане критичною умовою для стабілізації ринку і відновлення нормального судноплавства.

Довгострокові плани України

Попри можливу участь у міжнародній місії, Україна розглядає ці кораблі як важливий ресурс для майбутнього.

Після завершення війни вони мають відіграти ключову роль у розмінуванні українських вод, які залишаються одними з найбільш замінованих у світі.

