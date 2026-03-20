Украинцы шокированы действиями США на Ближнем Востоке: что наиболее поразило

Украинские военные инструкторы, работающие в странах Персидского залива, были поражены подходами союзников к борьбе с иранскими дронами. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Украина направила 201 специалиста в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для помощи в противодействии ракетным и дроновым атакам.

Один из украинских офицеров рассказал, что союзники применяли к восьми ракетам комплекса Patriot для уничтожения одной цели. Стоимость каждого перехватчика превышает 3 млн долларов, что резко контрастирует с ценой дронов типа "Шахед".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, только за первые четыре дня конфликта США и союзники использовали более 800 ракет Patriot – больше, чем Украина получила через несколько лет.

Украинские военные также обратили внимание на неэффективное использование других систем. В частности, дорогие ракеты SM-6, стоимостью около 6 млн. долларов, применялись против дешевых беспилотников.

Кроме того, инструкторы указывают на проблемы с маскировкой. По их словам, союзники часто оставляют дорогие радары без должного прикрытия. Один из примеров – поражение радара раннего обнаружения AN/FPS-132 и системы Terminal тремя дронами, которые стоят в разы дешевле.

На этом фоне украинский опыт выглядит более адаптированным: мобильные РЛС постоянно меняют позиции, что значительно усложняет их уничтожение.

Полковник Кирилл Перетятко подчеркнул, что современная война меняет подходы к ПВО, и ни одна страна не может позволить себе игнорировать этот опыт. По его словам, боевые действия на Украине уже стали уникальным полигоном, уроки которого изучает весь мир.

