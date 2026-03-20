Українці шоковані діями США на Близькому Сході: що найбільше вразило

Українські військові інструктори, які працюють у країнах Перської затоки, були вражені підходами союзників до боротьби з іранськими дронами. Про це повідомляє The Times.

За даними видання, Україна направила 201 фахівця до Кувейту, Катару, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію для допомоги у протидії ракетним і дроновим атакам.

Один з українських офіцерів розповів, що союзники застосовували до восьми ракет комплексу Patriot для знищення однієї цілі. Вартість кожного перехоплювача перевищує 3 млн доларів, що різко контрастує з ціною дронів типу "Шахед".

За словами президента України Володимира Зеленського, лише за перші чотири дні конфлікту США та союзники використали понад 800 ракет Patriot – більше, ніж Україна отримала за кілька років.

Українські військові також звернули увагу на неефективне використання інших систем. Зокрема, дорогі ракети SM-6, вартістю близько 6 млн доларів, застосовувалися проти дешевих безпілотників.

Крім того, інструктори вказують на проблеми з маскуванням. За їхніми словами, союзники часто залишають дорогі радари без належного прикриття. Один із прикладів – ураження радара раннього виявлення AN/FPS-132 та системи Terminal трьома дронами, які коштують у рази дешевше.

На цьому тлі український досвід виглядає більш адаптованим: мобільні РЛС постійно змінюють позиції, що значно ускладнює їхнє знищення.

Полковник Кирило Перетятко наголосив, що сучасна війна змінює підходи до ППО, і жодна країна не може дозволити собі ігнорувати цей досвід. За його словами, бойові дії в Україні вже стали унікальним полігоном, уроки якого вивчає весь світ.

