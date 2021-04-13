Условия плохие: участница «голой» фотосессии в Дубае о содержании под арестом

Одна из девушек, которую задержали в Дубае из-за скандальной фотосессии, вышла на связь с родителями и рассказала, в каких условиях ее и других участниц содержат. Об этом сообщили адвокаты юридической фирмы "Миллер", представляющие интересы модели.



Девушки (фото из открытых источников)

По словам девушки, всех участников съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон.

Сообщается, что телефонный разговор длился не более двух минут. За это время близкие смогли хоть что-то узнать о месте нахождения девушки. Другие модели не имели возможности поговорить со своими родственниками.

Адвокатам стало известно, что одиннадцать натурщиц должны депортировать из ОАЭ в понедельник, 12 апреля. Их доставят в 23:25 рейсом компании SkyUp.

Напомним, чтобы попасть в Дубай, туристам нужно будет показать на границе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документы о прохождении теста на коронавирус не нужны детям до двенадцати лет и непосредственно гражданам ОАЭ, которые улетали в другие страны. Ранее туристы могли показать отрицательный результат теста, который был сделан за 96 часов до вылета. К тому же туристам, которые отправились в Дубай с эпидемиологически неблагоприятных стран, надо будет сдать дополнительный тест за свои средства по прибытии в Дубай.

Власти приняли такие решения, чтобы уберечь от коронавируса как своих граждан, так и туристов. Кроме того, издание TimeOut сообщает, что ПЦР-анализ и экспресс-тесты смогут делать прямо в аэропортах Дубая тем людям, которые нуждаются в дополнительном тестировании.

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