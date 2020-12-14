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Главная Новости Мир Ближний Восток Утечка нефти в Иране: взорвался нефтеперерабатывающий завод
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Утечка нефти в Иране: взорвался нефтеперерабатывающий завод

Пожарным командам удалось локализовать разлив нефти и начать восстановительные работы

сегодня, 11:37
Автор:

Татьяна Лозовенко

Иранские СМИ сегодня сообщили, что пожарные работают над тушением нефтеперерабатывающего завода и устранением масштабной утечки нефти. Об этом пишет AMNnews.

Утечка нефти в Иране: взорвался нефтеперерабатывающий завод

Взрыв нефтеперерабатывающего завода и утечка нефти в Иране

Хосру Каяни, глава отделения неотложной помощи в провинции Чахар-Махал и Бахтиари на юго-западе Ирана, заявил в комментарии информационному агентству Mehr, что взрыв на трубопроводе Марун, который питает Исфаханский нефтеперерабатывающий завод, произошел в Ардале, что указывает на то, что нефть просочилась в труднодоступную долину.

Чиновник подтвердил, что пожарным командам удалось локализовать разлив нефти и начать восстановительные работы, добавив, что авария нанесла ущерб окружающей среде, но не жизням людей. На видеозаписи, снятой государственным официальным информационным агентством "Фарс", было видно, как в результате первого взрыва возник пожар, охвативший эту территорию.


Напомним, 13-летняя школьница была арестована в четверг, 10 декабря, в городе Безье, Франция, с кухонным ножом после угроз ранить своего учителя. Она была взята под стражу и находится в полицейском участке. Когда учительница попросила у нее объяснений, девочка ответила, что не хочет работать, добавив, что "спустит ей шкуру, когда та выйдет".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в четверг два американских бомбардировщика B-52 выполнили "миссию для демонстрации силы" в Персидском заливе, цель которой, по словам военных, была направлена ​​на то, чтобы удержать Иран от нападений на войска Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между двумя странами.




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Источник: https://www.almasdarnews.com/article/powerful-explosion-hits-key-iranian-oil-pipeline-that-leads-to-countrys-2nd-largest-refinery-video/
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