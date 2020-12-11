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Главная Новости Мир Франция 13-летняя девочка с ножом арестована за угрозы "спустить шкуру" с учителя
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13-летняя девочка с ножом арестована за угрозы "спустить шкуру" с учителя

Преподаватель вызвала полицию после угроз "спустить шкуру, когда та выйдет"

сегодня, 17:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

13-летняя школьница была арестована в четверг, 10 декабря, в городе Безье, Франция, с кухонным ножом после угроз ранить своего учителя. Об этом сообщает Le Figaro. Она была взята под стражу и находится в полицейском участке.

13-летняя девочка с ножом арестована за угрозы "спустить шкуру" с учителя

Молодая девушка появилась без школьных принадлежностей на уроке английского. Когда учительница попросила у нее объяснений, девочка ответила, что не хочет работать, добавив, что "спустит ей шкуру, когда та выйдет". Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила во время обыска кухонный нож в сумке ученицы. Ребенок исключен из школы, без возможности окончить учебу до конца семестра.  Подробности инцидента и дальнейшая судьба девочки не сообщаются.

Издание отметило, что ученики и преподаватели были шокированы происходящим. 

Напомним, недавно 29-летний мужчина был убит выстрелом в голову во Франции на улице, недалеко от своего дома в Сен-Сен-Дени. Полиция подозревает организованную преступную группировку.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации "в период с апреля по июнь". Вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории, сказал он во время брифинга для прессы с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. 




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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/beziers-une-collegienne-arretee-avec-un-couteau-apres-avoir-menace-son-enseignante-20201211
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