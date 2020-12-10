США отправляют бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы защитить американцев - Пентагон

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Татьяна Лозовенко
В четверг два американских бомбардировщика B-52 выполнили "миссию для демонстрации силы" в Персидском заливе, цель которой, по словам военных, была направлена на то, чтобы удержать Иран от нападений на войска Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между двумя странами. Об этом пишет The New York Times.
Авианосец ВМС США
36-часовой полет этих громоздких боевых самолетов туда и обратно с базы ВВС Барксдейл в Луизиане стал вторым случаем за три недели, когда бомбардировщики ВВС совершили дальние полеты вблизи иранского воздушного пространства. Соединенные Штаты периодически проводят такие быстрые демонстрационные миссии на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы подчеркнуть американскую военно-воздушную мощь перед союзниками и противниками. Как отметило издание, две миссии в течение одного месяца — это необычно.
Напомним, Китай заявил в четверг, 10 декабря, что отменит безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов США, посещающих Гонконг и Макао, после того как Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки для десятка китайских чиновников.
Ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube удалит все новые видео, в которых утверждается, что президент Дональд Трамп проиграл выборы в США Джозефу Байдену из-за мошенничества или ошибок, сообщил в среду в своем блоге YouTube.
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