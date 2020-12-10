США отправляют бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы защитить американцев - Пентагон

В четверг два американских бомбардировщика B-52 выполнили "миссию для демонстрации силы" в Персидском заливе, цель которой, по словам военных, была направлена ​​на то, чтобы удержать Иран от нападений на войска Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между двумя странами. Об этом пишет The New York Times.

Авианосец ВМС США

36-часовой полет этих громоздких боевых самолетов туда и обратно с базы ВВС Барксдейл в Луизиане стал вторым случаем за три недели, когда бомбардировщики ВВС совершили дальние полеты вблизи иранского воздушного пространства. Соединенные Штаты периодически проводят такие быстрые демонстрационные миссии на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы подчеркнуть американскую военно-воздушную мощь перед союзниками и противниками. Как отметило издание, две миссии в течение одного месяца — это необычно.

Напомним, Китай заявил в четверг, 10 декабря, что отменит безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов США, посещающих Гонконг и Макао, после того как Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки для десятка китайских чиновников.

Ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube удалит все новые видео, в которых утверждается, что президент Дональд Трамп проиграл выборы в США Джозефу Байдену из-за мошенничества или ошибок, сообщил в среду в своем блоге YouTube.





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