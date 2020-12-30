В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

В международном аэропорту Адена в Йемене взорвались три минометных снаряда в момент, когда на самолете из Саудовской Аравии прибыло новое правительство.

взрыв в аэропорту Йемена / фото: REUTERS/Stringer

Известно, что сильный взрыв произошел внутри терминала аэропорта, когда самолет только прибыл. Министры, находящиеся на воздушном судне, не пострадали, потому что, взрыв произошел до момента высадки. Позднее министров перевезли под усиленной охраной в президентский дворец "Эль-Маашик".

По данным СМИ, в результате происшествия уже погибло 5 человек, еще 20 — получили ранения различной степени тяжести. По информации местного телеканала, взрыв сопровождался стрельбой.

Известно, что новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами.



В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.

Напомним, в сентябре текущего года на западе Ирана поздно вечером произошел взрыв цистерны с хлором, в результате чего пострадали больше 200 человек. Взрыв произошел в результате халатного поведения водителя автомобиля, который перевозил цистерны с хлором.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25 декабря, в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков.

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