В Афганистане подорвали грузовик со взрывчаткой: много раненых

В Афганистане неизвестные начинили взрывчаткой грузовик и оставили афганской провинции Кандагар. Как сообщает издание VOA, от взрыва пострадало более 30 человек. ФОТО: Из открытых источников

Под взрыв по пали не только военные, но и гражданские, сотрудники разных силовых ведомств. Сам подрыв небольшого грузовика со взрывчаткой произошел в сегодня возле районного отдела полиции города Даман. От взрыва пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом и близстоящие дома. Некоторым домам выбило стекла и повредил фундамент.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенное нападение. Отмечается, что атака произошла через несколько дней после того, как представители афганских властей и террористической группировки "Талибан" достигли прогресса в переговорах о мире в стране.

Напомним, "Комментарии" писали, что Громкий взрыв прогремел на афганской военной базе возле города Газни. Там взорвалась машина, которую начинил взрывчаткой террорист-смертник. По словам министерства обороны Афганистана, террорист хотел незаконно проникнуть на базу. Силовики, которые охраняли территорию, не позволить ему въехать внутрь, поэтому мужчина обратился к радикальным мерам и подорвал машину. Цели, с которыми террорист хотел попасть на базу — пока не известны.



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