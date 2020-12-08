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Главная Новости Мир Ближний Восток В Афганистане подорвали грузовик со взрывчаткой: много раненых
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В Афганистане подорвали грузовик со взрывчаткой: много раненых

В результате подрыва грузовика в афганской провинции Кандагар по меньшей мере 35 человек получили ранения. Среди раненых есть 15 гражданских, а также сотрудники разных силовых ведомств.

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий

В Афганистане неизвестные начинили взрывчаткой  грузовик и оставили афганской провинции Кандагар. Как сообщает издание VOA, от  взрыва пострадало более  30 человек.

В Афганистане подорвали грузовик со взрывчаткой: много раненых

ФОТО: Из открытых источников

Под взрыв по пали  не только военные, но  и гражданские, сотрудники разных силовых ведомств. Сам подрыв небольшого грузовика со взрывчаткой произошел в сегодня возле районного отдела полиции города Даман. От взрыва пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом и  близстоящие дома. Некоторым домам выбило стекла и повредил фундамент.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенное нападение. Отмечается, что атака произошла через несколько дней после того, как представители афганских властей и террористической группировки "Талибан" достигли прогресса в переговорах о мире в стране.

Напомним, "Комментарии" писали, что Громкий взрыв прогремел на афганской военной базе возле города Газни. Там взорвалась машина, которую начинил взрывчаткой террорист-смертник. По словам министерства обороны Афганистана, террорист хотел незаконно проникнуть на базу. Силовики, которые охраняли территорию, не позволить ему въехать внутрь, поэтому мужчина обратился к радикальным мерам и подорвал машину. Цели, с которыми террорист хотел попасть на базу — пока не известны.





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Источник: https://www.voanews.com/south-central-asia/35-hurt-car-bomb-blast-kandahar-afghanistan
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