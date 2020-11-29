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Главная Новости Мир Ближний Восток В Афганистане при взрыве погибли более 20 человек
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В Афганистане при взрыве погибли более 20 человек

Все жертвы и пострадавшие — военнослужащие афганской армии

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В афганском городе Ганзи взорвался автомобиль, напичканный взрывчаткой, в результате происшествия погибли более 20 человек.

В Афганистане при взрыве погибли более 20 человек

взрыв в Афганистане (фото: Ariana News)

Согласно информации агентства Ariana News, взрыв прогремел после стрельбы и столкновений между силовиками и боевиками. Трагедия случилась возле базы Вооруженных сил Афганистана. По последним данным, полиция насчитала уже 28 жертв, еще 19 человек получили ранения — все они военнослужащие.

У здания взорвался заминированный террористом-смертником "Хаммер". Пока ни одна из экстремистских группировок, которые действуют в этом регионе, не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, что 3 ноября 2020 года в Афганистане неизвестные напали на Кабульский университет во время визита в учебное учреждение иранского посла. Террористы начали стрелять из автоматов и убили 35 человек. Основная часть пострадавших и убитых – студенты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 13 ноября в штате Коннектикут (США) прогремел взрыв в больнице для ветеранов, в результате которого погибло два человека. К расследованию подключили сотрудников ФБР.


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