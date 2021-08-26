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В Афганистане скоро начнется голод: прогнозы по ситуации в стране

Последняя провинция Афганистана намерена сдаться талибам

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Афганистане скоро начнется голод: прогнозы по ситуации в стране

В Афганистане скоро начнется массовый голод, фото UNHCR

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, 14 миллионов афганцев могут столкнуться с новой проблемой — голодом. Причины нехватки пищи — пандемия, неурожай из-за засухи и захват власти в стране талибами. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Такой прогноз сделали во Всемирной продовольственной программе, ведь война в Афганистане еще не завершилась, а боевики "Талибана" пока заняты вовсе не вопросами гуманитарной помощи и продовольственного кризиса.

По сообщению представителя главы оппозиции талибам в провинции Панджшир Ахмеда Масуда, глава опозиции размышляет над капитуляцией перед боевиками. Такое решение он принял из-за нехватки ресурсов и международной поддержки. Последняя провинция не имеет достаточно воинов и сил для продолжения многолетней борьбы.

Поэтому Ахмед Масуд хочет капитулировать с честью. Сейчас талибы окружили неподконтрольную им территорию и несколько дней держат ее в осаде. Между сторонами идут переговоры, но талибы вряд ли согласятся на условия Масуда и заключение соглашения об удержании сил Талибана от Панджшира.

Все же силы Панджшира на прошлой неделе направили в Пакистан делегацию для ведения переговоров о поддержке. Однако ситуация до сих пор остается угрожающей, ведь вдохновленные победами талибы могут атаковать противника в любое время.

Днем ранее представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил, что планируется все-таки подписать мирное соглашение с провинцией Панджшир. Переговоры между сторонами продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", политический консультант Тарас Березовец прокомментировал ситуацию в Афганистане. Эксперт считает, что "Талибан" не будет придерживаться никаких ультиматумов западных стран.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/08/23/son-legendary-afghan-commander-preparing-surrender-last-anti/
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