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В Афганистане у талибов скупают американское оружие и продают гражданскому населению

В Пентагоне объяснили, что все современное вооружение было уничтожено до того, как американские войска покинули страну

сегодня, 04:18
Автор:

Ольга Чародий

Торговцы оружием в Афганистане скупают у талибов американское оружие, которое до этого те забрали в афганских солдат и перепродают гражданскому населению. б этом сообщает американское издание The New York Times. Информацию подтвердили три торговца оружием в Кандагаре. Они покупали у талибов американские пистолеты, боеприпасы, автоматы, бинокли и очки ночного видения. Десятки афганцев открыли собственные магазины, где продают оружие.

В Афганистане у талибов скупают американское оружие и продают гражданскому населению

Талибы - фото из открытых источников


В Пентагоне объяснили, что все современное вооружение было уничтожено до того, как американские войска покинули страну, но к этому моменту талибы уже захватили много оружия. Талибы начали продавать оружие, потому что боевые действия в стране, в основном, закончились, и она им не нужна.

Некоторые торговцы оружием начали продавать ее в Пакистан, там есть спрос.

С 2005 года Соединенные Штаты предоставили афганским вооруженным силам не меньше 18 млрд долларов на "оборудования и транспорт", согласно отчету Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана. Кроме того, миллиарды долларов были потрачены на обучение и техническое обслуживание.


Напомним,  талибы запретили в Афганистане женщинам работать преподавателями в университете Кабула, а девушкам учиться там. Об этом сообщает CNN.Нового ректора университета в Кабуле Мухаммада Ашрафа Гайрата назначили недавно. Мухаммад Гайрат заявил, что временно запрещено девушкам учиться в заведении, а женщинам преподавать там дисциплины. По его словам, в кабинетах должны обустроить занавесы, за которыми будут сидеть девушки-студентки. Пока что руководство университета работает над нововведениями, которые позволят женщинам получать высшее образование. Поскольку в заведении нет достаточного количества женщин-преподавателей, чтобы они читали лекции студенткам, то администрация заведения будет решать как правильно согласно исламу организовать учебный процесс. 



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Источник: https://www.nytimes.com/2021/10/05/world/asia/us-weapons-afghanistan.html
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