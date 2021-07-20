В Багдаде на рынке взорвалась бомба: много пострадавших и погибших (ВИДЕО)



















В столице Ирака в общественном месте прогремел взрыв. Об этом сообщает издание AlArabiya.

В Багдаде взорвалась бомба на рынке. Фото: AlArabiya

Как стало известно, на рынке в Багдаде, что находится в восточном районе Мадинат-Садр произошел взрыв. В этот момент там находилось много людей.

Сообщается, что взрывное устройство активировала смертница, у которой на поясе находилась взрывчатка. По предварительным данным в результате происшествия погибло тридцать человек, еще шестьдесят получили ранения разной степени тяжести.

Премьер Министр Ирака приказал начать расследование по факту данного инцидента.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Отмечается, что это уже третий случай подрыва бомб на рынке в густонаселенном районе.

В Сети появилось видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Пакистане подорвался автобус, который перевозил специалистов из Китая. Они направлялись на строительство дамбы в городе Дасу. Стало известно, что в результате инцидента пострадали, как минимум десять человек и еще многие получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на испанском курорте водитель легкового автомобиля протаранил террасу бара с отдыхающими. В результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии. Пятеро человек были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины инцидента.

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