В ЕС назвали страну, которая поставляет оружие российским оккупантам и боевикам ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 93% оружия ХАМАС поступает из Ирана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление лидер ЕС сделала в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен считает вполне реальным риск распространения конфликта на весь регион.

"Необходимо продолжать диалог между Израилем и его соседями. Необходимо ужесточить санкции против Ирана, который поставляет оружие ХАМАС", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден проведет переговоры с лидерами ЕС в Белом доме: будут говорить о ситуации в Украине и Израиле.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине. Сама же Россия явно к этому стремиться, ища помощи у таких же изгоев – то у Ирана, то у Северной Кореи. Выпрашивая подачки у того же Китая. И явно имея отношение к эскалации на Ближнем Востоке, отвлекающей усилия Запада по поддержке Украины. Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Третья мировая война, начала которой так боится Запад, началась еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Не получив тогда достойный отпор от демократического мира, с 2014-го Россия терроризирует Украину, а нынешнее обострение на Ближнем Востоке – это последствия захватнических войн путинского режима. И продолжение точно следует, прогнозирует Данилов. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно данных утверждений и глобального противостояния в мире.



