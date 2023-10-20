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В ЕС назвали страну, которая поставляет оружие российским оккупантам и боевикам ХАМАС

Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить санкции против Ирана, который разжигает конфликт

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 93% оружия ХАМАС поступает из Ирана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление лидер ЕС сделала в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет "Frankfurter Allgemeine Zeitung". 

В ЕС назвали страну, которая поставляет оружие российским оккупантам и боевикам ХАМАС

Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен считает вполне реальным риск распространения конфликта на весь регион.


"Необходимо продолжать диалог между Израилем и его соседями. Необходимо ужесточить санкции против Ирана, который поставляет оружие ХАМАС", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден проведет переговоры с лидерами ЕС в Белом доме: будут говорить о ситуации в Украине и Израиле.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине. Сама же Россия явно к этому стремиться, ища помощи у таких же изгоев – то у Ирана, то у Северной Кореи. Выпрашивая подачки у того же Китая. И явно имея отношение к эскалации на Ближнем Востоке, отвлекающей усилия Запада по поддержке Украины. Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Третья мировая война, начала которой так боится Запад, началась еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Не получив тогда достойный отпор от демократического мира, с 2014-го Россия терроризирует Украину, а нынешнее обострение на Ближнем Востоке – это последствия захватнических войн путинского режима. И продолжение точно следует, прогнозирует Данилов. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно данных утверждений и глобального противостояния в мире.




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Источник: https://www.faz.net/aktuell/israel-krieg/liveticker-zum-krieg-in-israel-mehrheit-der-geiseln-laut-israelischer-armee-am-leben-faz-19226976.html
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