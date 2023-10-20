Байден проведет переговоры с лидерами ЕС в Вашингтоне: что будут говорить об Украине

Президент США Джо Байден сегодня встретится в Белом доме с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Встреча должна быть посвящена обсуждению войны в Украине и Израиле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что встреча в Вашингтоне будет посвящена, в частности, обсуждению войны России против Украины и вооруженному конфликту между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Фон дер Ляйен заявила, что война между Израилем и ХАМАСом и наступательная операция Израиля в Секторе Газа, которая надвигается, вероятно, будет доминировать в дискуссиях. Она также предупредила о риске "региональных последствий" конфликта.

Стоит отметить, ранее Джо Байден уверял, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Рассказал том, что украинцев очень воодушевило получение ракет ATACMS, которые уже успешно применяются на поле боя. Стороны обсудили дальнейшее усиление "дальнобойных возможностей" Украины, а также имплементацию формулы мира. А Байден во время анонсированного обращения к американцам, как и предсказывали эксперты изданию "Комментарии", объяснил, почему США должны поддерживать и Украину, и Израиль, фактически отождествляя терроризм ХАМАС и российского государства. Как оцениваете данное обращение и последние действия США в ракурсе поддержки Украины? Что это значит для российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



