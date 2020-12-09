В Финляндии обнародовали уникальное письмо, написанное отцом-основателем Израиля

Редкое послание 1951 года, написанное в первом письме премьер-министра Израиля шведскому журналисту, было обнаружено внучкой получателя. В нем говорится, что "человечество нуждается в настоящее время в мире, сотрудничестве и дружбе между народами".

ФОТО: The Tikvah Fund

Ранее неизвестное письмо первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона с описанием его видения зарождающегося государства было обнаружено недавно, примерно через 69 лет после того, как оно было впервые отправлено. Послание 1951 года шведскому журналисту хранилось у внучки получателя, которая в настоящее время является послом Швеции в Финляндии, Никола Клазе. Клазе поделилась этим письмом с послом Израиля в Финляндии Хагитом Бен-Яаковым на встрече между ними.

В своем письме Бен-Гурион написал на иврите: "При создании Государства Израиль осуществилась мечта поколений евреев о национальном возрождении. Мы находимся в начале нашего пути, государство было создано не только для сотен тысяч евреев, которые раньше жили в стране, но и для всех масс рассеянных израильтян, которые нуждаются в независимой родине и стремятся к ней... Больше всего человечество нуждается в это время в мире, сотрудничестве и дружбе между народами. Истинная дружба будет процветать только на основе взаимного признания".

По словам Клазе, ее дедушка оформил письмо в рамку и повесил его в своем доме. После его смерти она забрала письмо, которое теперь сопровождает ее, куда бы она ни пошла.

В 2019 году было обнаружено еще одно письмо, написанное первым премьер-министром страны, в котором Бен-Гурион просит своего политического соперника депутата парламента Эстер Разиэль-Наор исключить из протокола Кнессета то, что она сказала относительно ядерных возможностей Израиля.

Как сообщало издание "Комментарии", премьер Израиля Нетаньяху первым решил привиться от коронавируса.

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