В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет (ФОТО)

В Сомали разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает издание Goobjoog News.

В Сомали разбился самолет. Фото: telegraf.com.ua

Как стало известно, летательный аппарат вылетел из столицы Кении, города Нейроби и потерпел крушение в районе Гедо при посадке в аэропорту Эль-Вак. По информации СМИ, на борту воздушного судна находилось сорок пять пассажиров.

Сообщается, что по предварительным данным, в результате происшествия никто из них не пострадал. На данный момент устанавливается причина крушения самолета.

В Сети появились фото с места крушения. Как видно на них, турбовинтовой пассажирский самолет находится за пределами взлетно-посадочной полосы. На машине не видно следов сильных повреждений.

Фото: Goobjoog News.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Мали потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил Франции. Истребитель Mirage 2000 выполнял запланированную операцию над африканской территорией. Экипаж самолета состоял из двух летчиков. Они произвели катапультирование. Сообщается, что один из них получил повреждения. На данный момент устанавливается причина крушения воздушного судна. Пострадавшие были эвакуированы с помощью вертолетов.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Швеции разбился самолет с парашютистами на борту. Небольшой винтовой летательный аппарат с девятью людьми на борту рухнул на землю незадолго после взлета. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. По информации СМИ самолет упал в местности, которая находится в двухстах метрах от взлетно-посадочной полосы. Стало известно количество погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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