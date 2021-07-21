logo
Русский Українська

BTC/USD

31395.80

ETH/USD

1896.16

LTC/USD

113.39

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет (ФОТО)

На борту воздушного судна находилось сорок пять пассажиров

сегодня, 13:22
Автор:

Денис Подставной

В Сомали разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает издание  Goobjoog News. 

В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет (ФОТО)

В Сомали разбился самолет. Фото: telegraf.com.ua

Как стало известно, летательный аппарат вылетел из столицы Кении, города Нейроби и потерпел крушение в районе Гедо при посадке в аэропорту Эль-Вак. По информации СМИ, на борту воздушного судна находилось сорок пять пассажиров.

Сообщается, что по предварительным данным, в результате происшествия никто из них не пострадал. На данный момент устанавливается причина крушения самолета. 

В Сети появились фото с места крушения. Как видно на них, турбовинтовой пассажирский самолет находится за пределами взлетно-посадочной полосы. На машине не видно следов сильных повреждений. 

В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет (ФОТО) - фото 2

Фото: Goobjoog News. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Мали потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил Франции. Истребитель Mirage 2000 выполнял запланированную операцию над африканской территорией. Экипаж самолета состоял из двух летчиков. Они произвели катапультирование. Сообщается, что один из них получил повреждения. На данный момент устанавливается причина крушения воздушного судна. Пострадавшие были эвакуированы с помощью вертолетов. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Швеции разбился самолет с парашютистами на борту. Небольшой винтовой летательный аппарат с девятью людьми на борту рухнул на землю незадолго после взлета. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. По информации СМИ самолет упал в местности, которая находится в двухстах метрах от взлетно-посадочной полосы. Стало известно количество погибших. Подробнее об этом читайте в нашей статье


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://goobjoog.com/deg-deg-diyaarad-rakaab-sidday-oo-ku-soo-dhacday-ceelwaaq/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ