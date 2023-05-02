В Иране казнили британского шпиона: присутствует российский след

Представитель западной разведки утверждает, что в начале года Иран казнил бывшего чиновника, который около 15 лет предоставлял британской разведке ценную информацию о ядерных разработках и военных программах Ирана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.



Британский шпион в Иране Алирез Акбари. Фото из открытых источников

В 2008 году британская разведка встретилась с израильскими спецслужбами и сообщила, что у него есть шпион в Иране, который может предоставить цену информацию о возможной разработке ядерного оружия. Таким образом, Запад будет уверен в необходимости вводить санкции против Тегерана.

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Личность шпиона долгое время была в секрете, однако 11 января в Иране казнили бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, который был британским спецагентом. Акбари имел двойную жизнь. Для широкой общественности он был религиозным фанатиком, однако на самом деле передавал секретную информацию о ядерных системах Ирана.

"Он был чрезвычайно амбициозным, отличным аналитиком с отличными навыками письма и речей, и люди ему доверяли. Он имел доступ к большому количеству конфиденциальной и секретной информации о ядерных и военных программах", — сказал близкий к правительству политический аналитик Ирана Фоад Изади.

NY Times утверждает, что к разоблачению Алиреза Акбари причастны представители российской разведки, которые поделились секретной информацией с Ираном. Кроме обвинений в раскрытии ядерных и военных тайн, Иран также заявил, что Акбари раскрыл более 100 человек, в том числе главного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого в 2020 году убили израильские службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани.

Также "Комментарии" писали об американской разведке, посчитавшей количество потерь личного состава армии РФ и наемников на востоке Украины.