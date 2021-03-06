В Иране мужчина пытался угнать пассажирский самолет

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Ольга Чародий
В Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет
авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Об этом
сообщает информагентство Tasnim.
Самолет (фото из открытых источников)
Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР)
сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной
посадки в городе Исфахан.
В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.
Напомним, что ранее самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов. Кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума. Предполагается, что кот попал в самолет во время уборки или технического осмотра, когда авиалайнер стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху.
Как ранее сообщали "Комментарии", 21 февраля в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. Борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел.
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