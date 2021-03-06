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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране мужчина пытался угнать пассажирский самолет
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В Иране мужчина пытался угнать пассажирский самолет

Самолет экстренно посадили в аэропорту города Исфахан в центральной части Ирана

сегодня, 02:36
Автор:

Ольга Чародий

В Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

В Иране мужчина пытался угнать пассажирский самолет

Самолет (фото из открытых источников)

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан.

"По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.

Напомним, что ранее самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов. Кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума. Предполагается, что кот попал в самолет во время уборки или технического осмотра, когда авиалайнер стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху. 

Как ранее сообщали "Комментарии", 21 февраля в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. Борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел. 



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Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/03/05/2464580/irgc-foils-hijacking-attempt-en-route-from-ahvaz-to-mashhad
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