В Иране мужчина пытался угнать пассажирский самолет

В Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

Самолет (фото из открытых источников)

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан.

"По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.

Напомним, что ранее самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов. Кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума. Предполагается, что кот попал в самолет во время уборки или технического осмотра, когда авиалайнер стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху.

Как ранее сообщали "Комментарии", 21 февраля в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. Борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел.







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