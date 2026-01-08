«Рознести до біса»: Трамп зробив різкі заяви про Кубу та Іран

Президент США Дональд Трамп знову погрожує новими ударами по Ірану, якщо там продовжать убивати учасників акцій протесту.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

А Кубу глава Білого дому може "рознести до біса". Про це Трамп сказав в інтерв'ю Salem News Channel.

За словами американського лідера, в Ірану "справи йдуть дуже погано".

"І я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай роблять під час своїх заворушень, якщо вони це зроблять, ми дуже сильно по них вдаримо", — заявив Трамп.

На зауваження про те, що в Ірані вже загинули десятки учасників протестів, президент США пояснив, що там була "тиснява" і люди загинули "через проблеми з контролем натовпу та інші речі".

Трамп також прокоментував можливість посилити тиск на комуністичний режим Куби.

"Ну, я не думаю, що можна чинити набагато більший тиск, окрім як просто увійти туди та рознести це місце до біса", — заявив американський президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву у своїй соцмережі Truth Social. Американський лідер зазначив, що якби не він, то Росія вже володіла б усією Україною.

Трамп також висловив сумнів у тому, що інші країни НАТО захищали б США у разі потреби. Президент США нагадав, що він нібито змусив країни НАТО сплачувати до бюджету Альянсу 5% ВВП замість 2%.

Окрім того, Трамп вкотре заявив, що "самотужки закінчив вісім війн", а Норвегія, член НАТО, "нерозумно вирішила" не давати йому Нобелівську премію миру. За його словами, Росія і Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і він сумнівається, що НАТО буде поруч із США, якщо це буде потрібно.