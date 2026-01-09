В Ірані відключають доступ до інтернету: на вулицях масштабні протести

В Ірані на тлі масових антиурядових виступів зафіксовано майже повне відключення доступу до інтернету в Тегерані та низці інших регіонів країни.

В Ірані тривають протести. Фото: з відкритих джерел

Це може бути частиною посилених заходів цифрового контролю, спрямованих на обмеження комунікацій під час протестів, повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

Відключення фіксує також міжнародна моніторингова організація NetBlocks.

Один зі співрозмовників CBS News у столиці розповів, що вулиці Тегерана заповнені великими натовпами, а доступ до мережі відсутній у більшості мешканців. За його словами, лише окремі користувачі з корпоративними або спеціальними підключеннями ще мають обмежений доступ до інтернету. Згодом зв’язок із джерелом перервався, що може свідчити про подальше розширення обмежень.

Повідомлення про перебої з інтернетом надходять також з інших міст, зокрема з Ісфахана, Лодегана, Абданана та окремих районів Шираза, де робота онлайн-сервісів або повністю припинена, або суттєво обмежена.

Відключення збіглося з новою хвилею протестів, що спалахнули після публічних закликів до виступів з боку іранського принца у вигнанні Рези Пахлаві, сина поваленого шаха. Аналітики, на яких посилається CBS News, вважають, що масштаб підтримки цих закликів може визначити, чи переросте нинішня хвиля заворушень у серйозніший виклик для влади, або ж завершиться, як і попередні протести.

За даними журналістів, під час нинішніх заворушень загинули щонайменше 39 осіб, серед них — кілька співробітників сил безпеки. Кількість затриманих перевищила дві тисячі.

Іранська влада неодноразово застосовувала відключення інтернету як інструмент контролю під час періодів політичної напруги, масових демонстрацій або подій, які можуть загрожувати внутрішній стабільності.

