В Иране публично казнили еще двух участников протестов: силовики разгоняли возмущенную толпу слезоточивым газом

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Недилько Ксения
В Иране приговорили к еще двум мужчинам, которых обвинили в причастности к антиправительственным демонстрациям. По информации государственного судебного информбюро Misan, казненным инкриминировали гибель стражей порядка во время беспорядков в городе Исфаган.
Иллюстративное фото
Как сообщает медиа Iran International, казнь произошла на глазах у общественности и вызвала серьезное возмущение собравшихся. Очевидцы событий отметили, что люди начали обвинять власть.
Этой казнью общее количество задокументированных смертных приговоров, связанных с последними беспорядками в стране, достигло по меньшей мере 27 человек. Сами же выступления граждан вспыхнули в конце декабря из-за глубокого экономического кризиса, однако быстро переросли в изменения авторитарного режима. Жесткий ответ Тегерана на протесты привел к тысячам жертв среди гражданского населения.
Мировое сообщество и гуманитарные миссии резко осуждают такие действия иранского руководства. Правозащитники отмечают, что высшая мера наказания используется страной для подавления любого инакомыслия.
В своем официальном заявлении представители Amnesty International подчеркнули критическую ситуацию с правами человека в стране.
По данным мониторинговых групп, среди жертв режима оказались не только уголовники, но и осужденные за шпионаж и многочисленные политические заключенные.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском информационном пространстве начали распространяться тревожные сообщения о возможных прямых агрессивных шагах со стороны Исламской Республики Иран. Согласно неофициальным данным, Тегеран рассматривает возможность непосредственного применения ракетного вооружения по украинским территориям.