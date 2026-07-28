В Иране приговорили к еще двум мужчинам, которых обвинили в причастности к антиправительственным демонстрациям. По информации государственного судебного информбюро Misan, казненным инкриминировали гибель стражей порядка во время беспорядков в городе Исфаган.

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Как сообщает медиа Iran International, казнь произошла на глазах у общественности и вызвала серьезное возмущение собравшихся. Очевидцы событий отметили, что люди начали обвинять власть.

"Толпа начала скандировать "Позор!", — делятся свидетели инцидента, — после чего силовики сразу применили слезоточивый газ для разгона людей".

Этой казнью общее количество задокументированных смертных приговоров, связанных с последними беспорядками в стране, достигло по меньшей мере 27 человек. Сами же выступления граждан вспыхнули в конце декабря из-за глубокого экономического кризиса, однако быстро переросли в изменения авторитарного режима. Жесткий ответ Тегерана на протесты привел к тысячам жертв среди гражданского населения.

Мировое сообщество и гуманитарные миссии резко осуждают такие действия иранского руководства. Правозащитники отмечают, что высшая мера наказания используется страной для подавления любого инакомыслия.

В своем официальном заявлении представители Amnesty International подчеркнули критическую ситуацию с правами человека в стране.

"В прошлом году в Иране казнили, по меньшей мере, 2159 человек, — отчитываются в правозащитной организации, — и этот показатель стал абсолютным рекордом с 1981 года".

По данным мониторинговых групп, среди жертв режима оказались не только уголовники, но и осужденные за шпионаж и многочисленные политические заключенные.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском информационном пространстве начали распространяться тревожные сообщения о возможных прямых агрессивных шагах со стороны Исламской Республики Иран. Согласно неофициальным данным, Тегеран рассматривает возможность непосредственного применения ракетного вооружения по украинским территориям.



