В Ірані публічно стратили ще двох учасників протестів: силовики розганяли обурений натовп сльозогінним газом

В Ірані виконали смертний вирок щодо ще двох чоловіків, яких звинуватили в причетності до антиурядових демонстрацій. За інформацією державного судового інформбюро Misan, страченим інкримінували загибель правоохоронців під час заворушень у місті Ісфаган.

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Як повідомляє медіа Iran International, страта відбулася на очах у громадськості та викликала серйозне обурення присутніх. Очевидці подій зазначили, що люди почали звинувачувати владу.

"Натовп почав скандувати "Ганьба!", — діляться свідки інциденту, — після чого силовики відразу застосували сльозогінний газ для розгону людей".

Цією стратою загальна кількість задокументованих смертних вироків, пов'язаних із останніми заворушеннями в країні, досягла щонайменше 27 осіб. Самі ж виступи громадян спалахнули наприкінці грудня через глибоку економічну кризу, проте швидко переросли у вимоги зміни авторитарного режиму. Жорстка відповідь Тегерана на протести призвела до тисяч жертв серед цивільного населення.

Світова спільнота та гуманітарні місії різко засуджують такі дії іранського керівництва. Правозахисники наголошують, що вища міра покарання використовується країною для придушення будь-якого інакомислення.

У своїй офіційній заяві представники Amnesty International підкреслили критичну ситуацію з правами людини в країні.

"Минулого року в Ірані стратили щонайменше 2159 людей, — звітують у правозахисній організації, — і цей показник став абсолютним рекордом із 1981 року".

За даними моніторингових груп, серед жертв режиму опинилися не лише кримінальні злочинці, а й засуджені за шпигунство та численні політичні в'язні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському інформаційному просторі почали ширитися тривожні повідомлення щодо можливих прямих агресивних кроків з боку Ісламської Республіки Іран. Згідно з неофіційними даними, Тегеран розглядає можливість безпосереднього застосування ракетного озброєння по українських територіях.



