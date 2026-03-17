Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи официально отверг предложения по мирному урегулированию конфликта, заявив, что переговоры с США и Израилем возможны только после их поражения и выплаты компенсаций. Эту информацию сообщило иранское чиновник, на которого ссылается Reuters.

По словам источника, Хаменеи отказался поддержать инициативы по снижению напряженности, которые были переданы Тегерану через посредников. Лидер Ирана ясно отметил, что любые переговоры могут начаться только после того, как США и Израиль будут "поставлены на колени".

"Мы не будем обсуждать мир, пока не увидим, что Соединенные Штаты и Израиль признают свое поражение и выплатят компенсации", — заявил Хаменеи.

Первое совещание по вопросам внешней политики, которое Хаменеи провел после своего назначения, показало его "очень жесткую и решительную" позицию по Соединенным Штатам и Израилю. Чиновник не уточнил, присутствовал ли он на встрече лично, или присоединился дистанционно, но подтвердил, что обсуждение было чрезвычайно важным для дальнейших шагов Ирана.

К этому времени две страны-посредники передали иранскому Министерству иностранных дел предложения по снижению напряженности или даже прекращению огня со стороны США. Детали самих инициатив и конкретные посредники остаются неизвестными, но их содержание было четко отвергнуто иранским лидером.

Верховный лидер Ирана повторил, что сейчас не время для переговоров.

"Мы не намерены вести переговоры до того, как США и Израиль не поймут свое поражение и не возместят нанесенный ущерб", — подчеркнул Хаменеи.

Портал "Комментарии" уже писал , что верховная представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что страны ЕС не намерены заключать новые энергетические соглашения с Россией. Это было объявлено в интервью Reuters. По ее словам, Европейский Союз не проявляет желания возобновлять переговоры с Москвой о сотрудничестве в энергетической сфере, и эта позиция остается неизменной даже в закрытых дипломатических кругах.