В Иране в аварию попал вертолет президента: началась спасательная операция

В воскресенье, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном.

Ибрагим Раисе (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Ирана Ахмеда Вахиди.

Вертолет был частью колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном. На борту вертолета, кроме президента Раиси, находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Согласно сообщениям полуофициального агентства Tasnim, пассажирам удалось совершить экстренный звонок.

Иранские СМИ обнародовали видеозаписи поисковой операции на месте крушения вертолета. Из-за неблагоприятных условий воздушные поиски временно прекращены, а спасательные работы ведут наземные бригады. "Мы контактировали со спутниками президента, но из-за того, что местность сложная, коммуникация усложнена, и мы ждем, пока спасательные группы доберутся до места аварии и посадки вертолета и предоставят нам информацию", — сказал в эфире одного из иранских телеканалов глава МВД Ирана, которого цитирует Tasnim.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский бизнес не хочет торговать с Ираном . Российский бизнес понес убытки от торговли с Ираном после перехода на расчеты в национальных валютах.

По словам председателя правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максима Черешнева, в среднем во время каждого перевода денежных средств российские компании теряют около 20-25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственном.