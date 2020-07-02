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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране вспыхнул пожар на ядерном объекте
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В Иране вспыхнул пожар на ядерном объекте

Официальные лица сообщают, что работа завода по обогащению урана не нарушена в следствие пожара

сегодня, 22:42
Автор:

Татьяна Веремеева
В Иране вспыхнул пожар на ядерном объекте

На иранском ядерном объекте Натанз сегодня, 2 июля, вспыхнул пожар. По словам местных чиновников, работу завода по обогащению топлива не остановили. В то же время, бывший чиновник предположил, что инцидент мог быть попыткой саботировать работу, нарушающую международную ядерную сделку. Об этом пишет Reuters.

Иранская организация по атомной энергии (AEOI) изначально сообщила, что "инцидент" произошел на объекте в центральной провинции Исфахан в 2 часа ночи (21:30 по киевскому времени). Позже было опубликовано фото, на котором видно одноэтажное кирпичное здание с частично обгоревшей и поврежденной крышей и стенами. Дверь, свисавшая с петель, свидетельствовала о том, что в здании произошел взрыв.

Губернатор города Натанз Рамазанали Фердоси заявил, что инцидент вызвал пожар, но он не дал никаких дополнительных подробностей о его причинах, сообщает информационное агентство Tasnim. Эксперты из AEOI расследуют причину возгорания.

Некоторые эксперты не исключили возможности саботажа, учитывая важность ядерного объекта в Натанзе. Завод по обогащению топлива в Натанзе, главный иранский объект по обогащению урана, является одним из нескольких иранских объектов, контролируемых ООН.

Ранее "Комментарии" писали, что в иранской столице Тегеране из-за мощного взрыва в медицинской клинике погибло как минимум 19 человек. Взрыв прогремел в клинике "Сен-Атар", где проводятся легкие операции и медицинские обследования вчера, 30 июня. На данный момент известно о 19 погибших. Но есть опасения, что это не окончательное число жертв. В момент взрыва в клинике пребывало около 25 сотрудников. Многие из них находились на верхних этажах, где расположены операционные, и некоторых огонь застал непосредственно во время операций.


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