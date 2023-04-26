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В Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани

Сулеймани был бывшим представителем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

26 апреля 2023, 16:20 comments3781
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Автор:

Slava Kot

26 апреля иранские СМИ сообщили об убийстве аятоллы Аббаса-Али Сулеймани, который являлся членом Ассамблеи экспертов по руководству Ираном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

В Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани

Аятоллы Аббаса-Али Сулеймани. Фото из открытых источников


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Аятола Аббас-Али Сулейман был застрелен во время его похода в банк в городе Баболсар на севере Ирана. Губернатор Мазандарана Махмуд Хосейнипур сообщил иранским СМИ о предварительной оценке инцидента. По его словам, нападавший имел стычку с охранником банка, в который впоследствии захватил оружие и начал стрелять вокруг. Один из шаров попал в иранского религиозного деятеля. Впоследствии появились отмолвления на иранском телевидении, которое стрелял сам охранник.

Министерство внутренних дел Ирана объявило, что убийцу аятоллы Аббаса-Али Сулеймани удалось задержать, однако мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Сулеймани был бывшим представителем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Представители Хаменеи – это священнослужители, которые служат от имени верховного лидера на уровне провинции. Ассамблея экспертов является мощным духовным органом, который контролирует, назначает и теоретически может уволить верховного лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран заключил контракт с Российской Федерацией на покупку оружия. Какую технику продает Кремль своему союзнику?

Также "Комментарии" писали, что Россия отправляет захваченное западное оружие в Иран. Американская восторженная техника в Украине попадает через Россию в Иран. Тегеранские ученые ее анализируют, воспроизводят и модифицируют, а затем используют в войне против врагов или продают союзникам.



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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/article-741306
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