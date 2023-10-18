В Израиле назвали число погибших украинцев – в Киеве уже отреагировали

В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 23 украинца. Такие данные представили в Министерстве внутренних дел Израиля. Официальный Киев пока воздерживается от подтверждения такой информации, ведь может подтвердить гибель только 13 соотечественников. Украина может подтвердить гибель 13 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в соцсети Х (Twitter).

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения" – написал посол.

В то же время в МИД Украины в комментарии журналистам "УП" уточнили, что посол обнародовал данные МВД Израиля. Сейчас подтверждена гибель 13 украинцев, также 6 человек пропали без вести.

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