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В Израиле назвали число погибших украинцев – в Киеве уже отреагировали

В Израиле говорят о 23 погибших украинцах, Украина пока не подтверждает это

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 23 украинца. Такие данные представили в Министерстве внутренних дел Израиля. Официальный Киев пока воздерживается от подтверждения такой информации, ведь может подтвердить гибель только 13 соотечественников.  Украина может подтвердить гибель 13 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в соцсети Х (Twitter). 

В Израиле назвали число погибших украинцев – в Киеве уже отреагировали

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения" – написал посол.


В то же время в МИД Украины в комментарии журналистам "УП" уточнили, что посол обнародовал данные МВД Израиля. Сейчас подтверждена гибель 13 украинцев, также 6 человек пропали без вести. 

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль, начала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операцию. И это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и Палестины. Однако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, похоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад", попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/michael_brodsk/status/1714617022472941863
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