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Действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине

Уже важно понимать – обострение на Ближнем Востоке – надолго, что очень плохо для Украины

сегодня, 11:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израильначала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операциюИ это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и ПалестиныОднако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человекпохоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад"попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине

Ближний Восток. Фото: из открытых источников

Террористические акты могут вспыхнуть по всей Европе и США

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:


"Ситуация на Ближнем Востоке сейчас находится в крайней точке кипения. ЦАХАЛ методично стирает с лица земли Сектор Газа, по всему миру прокатились массовые акции в поддержку Палестины, к берегам Израиля стягиваются авианосные группы ВМС СШАно переговорный процесс проходит за закрытыми дверьми и его результатов пока не видно".

Вывод первый: ситуация крайне сложна и склонить Израиль к переговорам и компромиссам пока не получается. Слишком сильно унижение, слишком велик репутационный урон, Израиль хочет мести и имеет на это моральное право, акцентирует эксперт.

Вывод второй: ХАМАС планировал акцию очень давно – и очень тщательно. Хотя правильнее было бы сказать, что операция планировалась, а ХАМАС выступил ее исполнителем, уточняет Анна Малкина. Массовые акции протестов по всему миру, скорее всего, также являются частью этой операции.

Вывод третий: ситуация пока выглядит как тупиковая.

"Можно ликвидировать всех организаторов и рядовых членов террористической организации, зачистить Сектор Газа, передать ее под управление лидеру Палестинской автономии Абассу. Но невозможно ликвидировать идею — уничтожение Государства Израиль, которая является фундаментом идеологии радикальных исламистов", – поясняет политолог.

Размышляя над тем, где может еще вспыхнуть, она отмечает, что в последнее время мы слышим о таких вариантах, как Северная Корея — Южная Корея, Китай — Тайвань, Индия – Пакистан. Но все эти конфликты пока не обострились до предела, напоминает Анна Малкина.

"Главная вспышка, которая сейчас выглядит реальной – это террористические акты по всей Европе, США и тем странам, которые официально поддержали Израиль. Первые "ласточки" уже прилетели в Брюсселе и, боюсь, это только начало", – предупреждает эксперт.

Она акцентирует, что мир всё отчетливее делится на демократическую коалицию и "ось зла" в виде автократий разного уровня кровожадности и вероисповедания. И Украина в правильном лагере, исходя из своих ценностей и стремлений.

"Террористическая угроза, исходящая от исламских фундаменталистов, может коснуться и нас. Второй фронт нам сейчас вообще не нужен, но к этому нужно быть готовыми, – подчеркивает Анна Малкина. – Важно также понимать, что это всё – надолго. К огромному сожалению".

Ситуация в мире обостряется

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке никогда не была простой – и некого понятного решения после новой вспышки конфликта нет. Потому что интересы стран, которые так или иначе причастны к арабо-израильскому конфликту, зачастую пересекаются и не совпадают.

"К примеру, РФ публично поддерживая Палестину, но коммуницирует в то же время с Израилем. Буквально несколько дней назад Путин говорил с израильским премьером НетаньяхуИнтересы России в Сирии публично, вроде бы, не соотносятся с израильскими (тот атакует на сирийской территории заводы, изготавливающие беспилотники и принадлежащие Ирану), но при этом Москва сохраняет отношения с Тель-Авивом. И это лишь один из примеров. Не исключая, что некие сепаратные договоренности между лидерами ряда, казалось бы, враждующих стран, существуют", – считает эксперт.

По его мнению, перспективы проведения наземной операции в Секторе Газе остаются открытыми. Возможно, ее и не будет. Но, акцентирует Валерий Клочок, абсолютно очевидное и правильное решение и Израиля, и США – положить конец деятельности террористического крыла арабского, мусульманского мира.

"В данный момент арабские страны разделились на два лагеря. Одни открыто поддерживают Палестину и критикуют исключительно Израиль, другие занимают более нейтральную позицию (прежде всего, благодаря хорошим отношениями с США)", – рассказывает эксперт.

Что касается российско-украинской войны, конфликт на Ближнем Востоке имеет прямое отношение и к нам, уверен он. Эта история, подчеркивает Валерий Клочок, очень выгодна Путину, чтобы сфокусировать мировое внимание именно на Израиле, на Секторе Газа и так далее. Отвлечь его от Украины.

"Именно на Ближний Восток сейчас едут западные лидеры. И американские, и европейские, как тот же канцлер Германии Олаф ШольцВпрочем, украинский вопрос не остается вне внимания США и Европы, – говорит эксперт. – Нам продолжают выделять мощную помощь — и военную, и финансовую. Об этом – и поставки нам американских дальнобойных ракет ATACMSи то, что Европарламент одобрил инициативу создать Фонд помощи Украине на 50 млрд евро, который будет действовать следующие четыре годаА президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у парламента (когда тот восстановить свою работу) около 100 миллиардов долларов, который будет включать, среди прочего, оборонную помощь для Украины".

Но в общем и целом ситуация в мире накаляется, констатирует Валерий Клочок. Та же Восточная Азия отличается нестабильностью. Разведка США сообщила, что Северная Корея передала свои снаряды РФ, надеясь получить от той ракеты системы "земля-воздух", бронетехнику, авиацию. США дали понять, что видят чрезмерную активность Северной Кореи, Китая. И не исключают военного конфликта между Северной Кореей и Южной. Тревожные сигналы подают и представители Южной Кореи.

"Всё это очень выгодно лидеру Китая – Си Цзиньпину, – считает собеседник "Комментариев". – Вовсе не случаен визит Путина в Пекин, который проходит сейчасПохоже, таким образом КНР ведет подготовку к вероятному саммиту лидеров США и Китаягде будет рассматриваться вопрос – на какие уступки могут пойти два этих глобальных игрока, чтобы уберечь мир от сползания в тотальную войну. США уже огласили стратегию одновременного военного противостояния с РФ и КНР. И нет сомнений, что все к такому противостоянию готовятся. И вопрос остается открытым — воплотиться ли оно на практике или останется на концептуальном уровне".

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Герої - борці за свободу українці і палестинці не вмирають! Поведінка божих терористів їх жорстокість цинізм подвійні стандарти нагально демонструють необхідність формування в світі кількох центрів впливу. Світова гегемония юдейства на чолі зі США повинна бути зруйнована. Україна на собі відчула як повірити божій хунті і зникати розпиленою.


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