Действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине

Ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль, начала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операцию. И это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и Палестины. Однако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, похоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад", попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ближний Восток. Фото: из открытых источников

Террористические акты могут вспыхнуть по всей Европе и США

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:

но переговорный процесс проходит за закрытыми дверьми и его результатов пока не видно". "Ситуация на Ближнем Востоке сейчас находится в крайней точке кипения. ЦАХАЛ методично стирает с лица земли Сектор Газа, по всему миру прокатились массовые акции в поддержку Палестины, к берегам Израиля стягиваются авианосные группы ВМС США

Вывод первый: ситуация крайне сложна и склонить Израиль к переговорам и компромиссам пока не получается. Слишком сильно унижение, слишком велик репутационный урон, Израиль хочет мести и имеет на это моральное право, акцентирует эксперт.

Вывод второй: ХАМАС планировал акцию очень давно – и очень тщательно. Хотя правильнее было бы сказать, что операция планировалась, а ХАМАС выступил ее исполнителем, уточняет Анна Малкина. Массовые акции протестов по всему миру, скорее всего, также являются частью этой операции.

Вывод третий: ситуация пока выглядит как тупиковая.

"Можно ликвидировать всех организаторов и рядовых членов террористической организации, зачистить Сектор Газа, передать ее под управление лидеру Палестинской автономии Абассу. Но невозможно ликвидировать идею — уничтожение Государства Израиль, которая является фундаментом идеологии радикальных исламистов", – поясняет политолог.

Размышляя над тем, где может еще вспыхнуть, она отмечает, что в последнее время мы слышим о таких вариантах, как Северная Корея — Южная Корея, Китай — Тайвань, Индия – Пакистан. Но все эти конфликты пока не обострились до предела, напоминает Анна Малкина.

"Главная вспышка, которая сейчас выглядит реальной – это террористические акты по всей Европе, США и тем странам, которые официально поддержали Израиль. Первые "ласточки" уже прилетели в Брюсселе и, боюсь, это только начало", – предупреждает эксперт.

Она акцентирует, что мир всё отчетливее делится на демократическую коалицию и "ось зла" в виде автократий разного уровня кровожадности и вероисповедания. И Украина в правильном лагере, исходя из своих ценностей и стремлений.

"Террористическая угроза, исходящая от исламских фундаменталистов, может коснуться и нас. Второй фронт нам сейчас вообще не нужен, но к этому нужно быть готовыми, – подчеркивает Анна Малкина. – Важно также понимать, что это всё – надолго. К огромному сожалению".

Ситуация в мире обостряется

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке никогда не была простой – и некого понятного решения после новой вспышки конфликта нет. Потому что интересы стран, которые так или иначе причастны к арабо-израильскому конфликту, зачастую пересекаются и не совпадают.

Интересы России в Сирии публично, вроде бы, не соотносятся с израильскими (тот атакует на сирийской территории заводы, изготавливающие беспилотники и принадлежащие Ирану), но при этом Москва сохраняет отношения с Тель-Авивом. И это лишь один из примеров. Не исключая, что некие сепаратные договоренности между лидерами ряда, казалось бы, враждующих стран, существуют", – считает эксперт. "К примеру, РФ публично поддерживая Палестину, но коммуницирует в то же время с Израилем. Буквально несколько дней назад Путин говорил с израильским премьером Нетаньяху

По его мнению, перспективы проведения наземной операции в Секторе Газе остаются открытыми. Возможно, ее и не будет. Но, акцентирует Валерий Клочок, абсолютно очевидное и правильное решение и Израиля, и США – положить конец деятельности террористического крыла арабского, мусульманского мира.

"В данный момент арабские страны разделились на два лагеря. Одни открыто поддерживают Палестину и критикуют исключительно Израиль, другие занимают более нейтральную позицию (прежде всего, благодаря хорошим отношениями с США)", – рассказывает эксперт.

Что касается российско-украинской войны, конфликт на Ближнем Востоке имеет прямое отношение и к нам, уверен он. Эта история, подчеркивает Валерий Клочок, очень выгодна Путину, чтобы сфокусировать мировое внимание именно на Израиле, на Секторе Газа и так далее. Отвлечь его от Украины.

Но в общем и целом ситуация в мире накаляется, констатирует Валерий Клочок. Та же Восточная Азия отличается нестабильностью. Разведка США сообщила, что Северная Корея передала свои снаряды РФ, надеясь получить от той ракеты системы "земля-воздух", бронетехнику, авиацию. США дали понять, что видят чрезмерную активность Северной Кореи, Китая. И не исключают военного конфликта между Северной Кореей и Южной. Тревожные сигналы подают и представители Южной Кореи.

Похоже, таким образом КНР ведет подготовку к вероятному саммиту лидеров США и Китая где будет рассматриваться вопрос – на какие уступки могут пойти два этих глобальных игрока, чтобы уберечь мир от сползания в тотальную войну. США уже огласили стратегию одновременного военного противостояния с РФ и КНР. И нет сомнений, что все к такому противостоянию готовятся. И вопрос остается открытым — воплотиться ли оно на практике или останется на концептуальном уровне". "Всё это очень выгодно лидеру Китая – Си Цзиньпину, – считает собеседник "Комментариев". – Вовсе не случаен визит Путина в Пекин, который проходит сейчас

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