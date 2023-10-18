Действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине

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Кравцев Сергей
Ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль, начала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операцию. И это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и Палестины. Однако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, похоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад", попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Ближний Восток. Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:
Вывод первый: ситуация крайне сложна и склонить Израиль к переговорам и компромиссам пока не получается. Слишком сильно унижение, слишком велик репутационный урон, Израиль хочет мести и имеет на это моральное право, акцентирует эксперт.
Вывод второй: ХАМАС планировал акцию очень давно – и очень тщательно. Хотя правильнее было бы сказать, что операция планировалась, а ХАМАС выступил ее исполнителем, уточняет Анна Малкина. Массовые акции протестов по всему миру, скорее всего, также являются частью этой операции.
Вывод третий: ситуация пока выглядит как тупиковая.
Размышляя над тем, где может еще вспыхнуть, она отмечает, что в последнее время мы слышим о таких вариантах, как Северная Корея — Южная Корея, Китай — Тайвань, Индия – Пакистан. Но все эти конфликты пока не обострились до предела, напоминает Анна Малкина.
Она акцентирует, что мир всё отчетливее делится на демократическую коалицию и "ось зла" в виде автократий разного уровня кровожадности и вероисповедания. И Украина в правильном лагере, исходя из своих ценностей и стремлений.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке никогда не была простой – и некого понятного решения после новой вспышки конфликта нет. Потому что интересы стран, которые так или иначе причастны к арабо-израильскому конфликту, зачастую пересекаются и не совпадают.
По его мнению, перспективы проведения наземной операции в Секторе Газе остаются открытыми. Возможно, ее и не будет. Но, акцентирует Валерий Клочок, абсолютно очевидное и правильное решение и Израиля, и США – положить конец деятельности террористического крыла арабского, мусульманского мира.
Что касается российско-украинской войны, конфликт на Ближнем Востоке имеет прямое отношение и к нам, уверен он. Эта история, подчеркивает Валерий Клочок, очень выгодна Путину, чтобы сфокусировать мировое внимание именно на Израиле, на Секторе Газа и так далее. Отвлечь его от Украины.
Но в общем и целом ситуация в мире накаляется, констатирует Валерий Клочок. Та же Восточная Азия отличается нестабильностью. Разведка США сообщила, что Северная Корея передала свои снаряды РФ, надеясь получить от той ракеты системы "земля-воздух", бронетехнику, авиацию. США дали понять, что видят чрезмерную активность Северной Кореи, Китая. И не исключают военного конфликта между Северной Кореей и Южной. Тревожные сигналы подают и представители Южной Кореи.
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Герої - борці за свободу українці і палестинці не вмирають! Поведінка божих терористів їх жорстокість цинізм подвійні стандарти нагально демонструють необхідність формування в світі кількох центрів впливу. Світова гегемония юдейства на чолі зі США повинна бути зруйнована. Україна на собі відчула як повірити божій хунті і зникати розпиленою.