В Израиле умер еще один человек после вакцинации от COVID-19

Несчастный случай произошел в городе Иерусалим в Израиле. Спустя несколько часов после вакцинации умер 88-летний мужчина. За день до этой трагедии в Израиле после прививки умер еще один мужчина в возрасте 75 лет.

ФОТО: Из открытых источников

Медицинские работники отмечают, что не верят в том, что смерть в обоих случаях произошла в результате введения вакцины. Медицинский центр Университета Хадасса утверждает, что у погибшего 88-летнего мужчины были тяжелые заболевания. У погибшего на день раньше, по их словам, также были сердечные приступы в прошлом.

Первому погибшему прививку сделали примерно в 8:30 в клинике Clalit Health Services. Некоторое время он еще находился в больнице, но после того, как медики убедились, что побочных эффектов нет – его отпустили домой. Через некоторое время он умер. То же самое случилось и сегодня, 30 декабря, с 88-летним мужчиной.

Во время испытания вакцин Pfizer и Moderna сообщалось, что основным побочным эффектом после вакцинации является боль и отек в месте укола. Кроме того могли появляться головная боль и озноб. Однако эти эффекты в большинстве случаев не затягивались больше, чем на несколько часов. Предварительная проверка не выявила связи между смертью двух мужчин и вакцинацией от COVID-19.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в одном из штатов США у медработника обнаружили коронавирус после того, как сделал вакцинацию, а также о том, что в ВОЗ предупредили о дальнейшей мутации коронавируса и сообщили, что в этом году пандемия COVID-19 была не самой страшной из тех, что ждут еще человечество впереди.

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