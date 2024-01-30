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В Израиле заявили, что беженцы в Европе "постепенно создают радикальную идеологию"

По словам Исраэля Каца, никакие усилия, предпринятые Израилем по улучшению жизни в Газе, не смогли защитить его страну

30 января 2024, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель израильского Министерства иностранных дел Исраэль Кац предостерегает Европу от промедлений, потому что случившееся с Израилем со временем произойдет и в странах ЕС.

В Израиле заявили, что беженцы в Европе "постепенно создают радикальную идеологию"

Исраэль Кац (фото из открытых источников)

Об этом глава МИД Израиля подчеркнул, отвечая на вопросы BILD.

Война ХАМАС по отношению к Израилю, по словам чиновника, является "войной против всего западного мира". Еще он отмечает, что уступки здесь недопустимы.

"Никакие усилия, приложенные Израилем для улучшения жизни в Газе, не смогли защитить его от радикальной идеологии, которую распространяют террористы, и предотвратить страшную атаку 7 октября", — сказал министр.

Как он продолжил, подобное развитие событий он наблюдает в некоторых европейских странах, где люди, приехавшие как беженцы, "постепенно создают радикальную идеологию".

Израиль по-прежнему ставит намерение достичь двух важнейших целей на данный момент, подчеркнул глава израильского МИД.

"Вернуть заложников и добиться того, чтобы ХАМАС больше не правил Газой", – такую цель Израилю озвучил Кац.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Израиля рассказал, сколько израильская армия убила террористов ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что в ходе военных действий в Секторе Газа израильская армия ликвидировала и ранила по меньшей мере половину боевиков из палестинской группировки ХАМАС.

Йоав Галант посетил резервистов израильской армии и отметил, что война против боевиков ХАМАС не будет закончена в ближайшее время.

  Несмотря на это, Галант подчеркнул, что боевики находятся в затруднительной ситуации, а половина из них ликвидирована и ранена.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian
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