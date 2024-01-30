В Израиле заявили, что беженцы в Европе "постепенно создают радикальную идеологию"

Руководитель израильского Министерства иностранных дел Исраэль Кац предостерегает Европу от промедлений, потому что случившееся с Израилем со временем произойдет и в странах ЕС.

Исраэль Кац (фото из открытых источников)

Об этом глава МИД Израиля подчеркнул, отвечая на вопросы BILD.



Война ХАМАС по отношению к Израилю, по словам чиновника, является "войной против всего западного мира". Еще он отмечает, что уступки здесь недопустимы.



"Никакие усилия, приложенные Израилем для улучшения жизни в Газе, не смогли защитить его от радикальной идеологии, которую распространяют террористы, и предотвратить страшную атаку 7 октября", — сказал министр.



Как он продолжил, подобное развитие событий он наблюдает в некоторых европейских странах, где люди, приехавшие как беженцы, "постепенно создают радикальную идеологию".



Израиль по-прежнему ставит намерение достичь двух важнейших целей на данный момент, подчеркнул глава израильского МИД.



"Вернуть заложников и добиться того, чтобы ХАМАС больше не правил Газой", – такую цель Израилю озвучил Кац.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Израиля рассказал, сколько израильская армия убила террористов ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что в ходе военных действий в Секторе Газа израильская армия ликвидировала и ранила по меньшей мере половину боевиков из палестинской группировки ХАМАС.



Йоав Галант посетил резервистов израильской армии и отметил, что война против боевиков ХАМАС не будет закончена в ближайшее время.



Несмотря на это, Галант подчеркнул, что боевики находятся в затруднительной ситуации, а половина из них ликвидирована и ранена.