В Кабуле - мощный взрыв: ракета попала в жилой дом (ВИДЕО)

Сегодня в столице Афганистана в одном из жилых кварталов снова прогремел взрыв. Причины чрезвычайного происшествия на данный момент доподлинно неизвестны.

В Кабуле произошел взрыв / Фото: twitter.com/karimi_shafi

Как сообщает издание Alarabiya, звук взрыва доносился со стороны аэропорта, в районе Гулай. Очевидцы говорят, что это был ракетный удар. Над жилым домом поднялся большой клуб черного дыма. По данным СМИ, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие.

Причины взрыва на данный момент выясняются. Жители Кабула говорят, что таким образом американские военные могут уничтожать оборудование. Ни одна группа пока не взяла ответственность за случившееся.

Отметим, что в столице Афганистана взрывы начались два дня назад. Сначала у входа в аэропорт подорвал себя террорист-смертник. Второй взрыв случился тоже возле аэропорта, по данным источников, он был вызван заминированным автомобилем. В результате происшествий погибло более 100 человек. За один теракт взяли ответственность боевики "Исламского государства".

Напомним, что боевики террористической организации "Талибан" захватили часть аэропорта Кабула, поскольку американские военные начали покидать его территорию. Представитель "Талибана" Билал Карими сообщил, что военнослужащие США уже покинули "три важных зоны" и теперь они под их властью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 13 стран совместно работают над тем, чтобы эвакуировать как можно большее количество афганских граждан, ожидающих в аэропорту Кабула (Афганистан). Секретарь Государственного департамента США Нед Прайс пояснил, что большинство эвакуационных рейсов будут направляться в Катар, а оттуда — в одну из 13 стран.

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