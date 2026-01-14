В Каспийском море тонет иранское судно: могло перевозить оружие

В Каспийском море потерпело крушение и начало тонуть иранское судно Rona.

Иранское судно Рона. Фото: из открытых источников

Сигнал SOS об аварийной ситуации на борту Rona поступил утром 14 января. Спасательные службы приступили к операции, сообщило Министерство иностранных дел Туркменистана.

Там отметили, что в результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 членов экипажа. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.

"В настоящее время туркменская сторона выполняет соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", — отметили в сресслужбе МИД Туркменистана.

Тем временем Telegram-канал ASTRA пишет, что судно RONA регулярно осуществляло рейсы между иранскими портами и Астраханью, Махачкалой и Азовом. Этот маршрут совпадает с главным методом морских поставок в Россию вооружения из Ирана.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты могут перейти к силовому сценарию против Ирана уже в ближайшие сутки. В дипломатических кругах растет убеждение, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант военного вмешательства в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди европейских чиновников. Отдельно израильский представитель заявил агентству, что Дональд Трамп, вероятно, уже принял принципиальное решение по применению силы, хотя окончательные параметры операции масштабы и точное время еще могут уточняться. По информации издания, Трампу и его администрации уже передали список из 50 военных целей.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности поддержать протестное движение в Иране, где количество погибших, по разным оценкам, уже достигает тысяч. В ответ власти Ирана предупредили, что в случае атаки нанесут удары по американским и израильским объектам в регионе. Потенциальными целями называют военную инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и ряде других стран.