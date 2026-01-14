У Каспійському морі тоне іранське судно: могло перевозити зброю

У Каспійському морі зазнало аварії та почало тонути іранське судно Rona.

Іранське судно Rona. Фото: з відкритих джерел

Сигнал SOS про аварійну ситуацію на борту Rona надійшов вранці 14 січня. Рятувальні служби розпочали операцію, повідомило Міністерство закордонних справ Туркменістану.

Там зазначили, що в результаті своєчасно проведених заходів було врятовано всіх 14 членів екіпажу. За попередньою інформацією, це громадяни Ірану та Індії.

"Наразі туркменська сторона виконує відповідні процедури, передбачені міжнародними правилами", — зазначили у сресслужбі МЗС Туркменістану.

Тим часом Telegram-канал ASTRA пише, що судно RONA регулярно здійснювало рейси між іранськими портами та Астраханню, Махачкалою й Азовом. Цей маршрут співпадає з основним шляхом морських поставок до Росії озброєння з Ірану.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати можуть перейти до силового сценарію проти Ірану вже найближчої доби. У дипломатичних колах зростає переконання, що Вашингтон серйозно розглядає варіант військового втручання у найближчі 24 години. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед європейських посадовців. Окремо ізраїльський представник заявив агентству, що Дональд Трамп, ймовірно, вже ухвалив принципове рішення щодо застосування сили, хоча остаточні параметри операції — масштаби та точний час — ще можуть уточнюватися. За інформацією видання, Трампу та його адміністрації вже передали список із 50 військових цілей.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про готовність підтримати протестний рух в Ірані, де кількість загиблих, за різними оцінками, вже сягає тисяч. У відповідь влада Ірану попередила, що у разі атаки завдасть ударів по американських і ізраїльських об’єктах у регіоні. Потенційними цілями називають військову інфраструктуру в Катарі, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та низці інших країн.