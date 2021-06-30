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Главная Новости Мир Ближний Восток В Красном море акула напала на туриста: он потерял часть ноги
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В Красном море акула напала на туриста: он потерял часть ноги

В Красном море на 37-летнего мужчину, который парил в нескольких метрах над водой, напала акулы, оторвав ему часть ноги

30 июня 2021, 23:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Недалеко от портового города Акаба (Иордания) в Красном море на 37-летнего туриста напала акула, когда он находился в нескольких метрах от воды.

В Красном море акула напала на туриста: он потерял часть ноги

Нападение акулы в Красном море (фото из открытых источников)

Издание Daily Mail сообщает, что мужчина совершал полет на парашюте над морем. Крім он находился совсем рядом с водой, из нее неожиданно выпрыгнула акула. В результате нападения турист потерял заднюю часть стопы, у него были разорваны сухожилья и мышцы, а также несколько переломов костей. Пострадавшего срочно доставили в военный госпиталь, где ему провели операцию. Сейчас состояние мужчины оценивают как стабильное. 

Эксперт из Международного дайвинг-центра в Акабе Махаммед Катауне отметил, что этот инцидент мог произойти где угодно, ведь во многих местах водятся опасные рыбы и животные, но людей это не пугает. В Красном море также есть много акул, но там, где произошло нападение на туриста, они встречаются довольно редко.

Представитель Управления особой экономической зоны города Наеф Аль Бахит отметил, что по этому инциденту уже начато расследование. 

Напомним, что на пляже Вайхи на Северном острове недалеко от крупнейшего города страны Окленда на 19-летнюю девушку напала акула. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. Очевидцы сообщили, что видели, как на девушку набросилась в воде большая белая акула.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что морские биологи из Национального института водных и атмосферных исследований впервые обнаружили у черной акулы, которая обитает в глубоководной зоне океана, биолюминесценцию — способность светится. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9740389/VIDEO-Moment-shark-bites-parasailers-foot-Red-Sea.html
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