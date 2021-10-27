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В Ливии разбился вертолет, перевозивший миллионы долларов (ФОТО)

Два человека на борту летательного аппарата получили ранения

сегодня, 13:48
Автор:

Денис Подставной
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В Ливии потерпел крушение вертолет. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Ливии разбился вертолет, перевозивший миллионы долларов (ФОТО)

Крушение вертолета в Ливии. Фото: aksam

Как стало известно, инцидент произошел на стадионе неподалёку от ливийского города Триполи. Разбился вертолёт МИ-17 ВВС Ливии, который перевозил деньги.

На борту винтокрылой машины находились два человека. Они получили травмы и были достелены в медицинское учреждение. Как пишет издание, вертолет перевозил 40 миллионов динаров наличными (более восьми с половиной миллионов долларов). 

В правительстве подтвердили факт инцидента и заявили, что машина потерпела крушения из-за плохих погодных условий. 

После крушения транспорт стал непригодным для использования. 

В Ливии разбился вертолет, перевозивший миллионы долларов (ФОТО) - фото 2

Фото: Корреспондент

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Техас во время автогонок произошла трагедия. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с гоночной трассы. Легковушка влетала в толпу. Ранения различной степени тяжести получили несколько зрителей. Двое детей скончались от полученных травм. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что на несколько американских штатов обрушилась непогода. Прошедшие на северо-востоке страны мощные дожди затопили автодороги и вызвали большое количество ДТП. По данным специалистов, усиливающаяся непогода была вызвана областью низкого давления на побережье. Губернатор Нью-Йорка объявила о введении чрезвычайного положения в связи со стихийными бедствиями. В некоторых районах порывы ветра достигали скорости 95 километров в час.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4410712-v-lyvyy-razbylsia-vertolet-s-denhamy
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