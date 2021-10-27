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В США во время автогонок пострадали зрители: погибли двое детей (ВИДЕО)

Гоночный автомобиль вылетел с трассы

сегодня, 11:17
Автор:

Денис Подставной
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Несколько человек пострадали во время автогонок в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает издание Факты.

В США во время автогонок пострадали зрители: погибли двое детей (ВИДЕО)

Трагедия во время автогонок в США. Фото: "Факты"

Как стало известно, инцидент произошел во время автогонок "Войны в аэропорту 2" на взлетно-посадочной полосе в американском штате Техас. Один из гонщиков не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в припаркованные автомобили и людей, что наблюдали за событием. 

Согласно данным СМИ, в результате происшествия погибли двое детей шести и восьми лет. Четверо человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. 

Кроме того, двое детей (четырех летний мальчик и трехмесячная девочка) были госпитализированы для проведения профилактического осмотра. 

Всего за мероприятием наблюдали более трех тысяч человек. В Сети появляются видео с места событий, на которых запечатлен момент трагедии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в одном из баров Мексики произошла перестрелка между двумя группами правонарушителей. В результате стрельбы пострадали несколько туристов. 25-летняя американская блогерша получила серьезные ранения и скончалась на месте. Её подруга была госпитализирована. Девушка умерла в стенах больницы. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Житомирской области без вести пропала пожилая женщина. В день пропажи она занималась выпасом скота и не вернулась домой. К правоохранителям обратились родственники пенсионерки. Поиски продолжались несколько суток. Стражам порядка удалось найти женщину. Она лежала на поле, так как споткнулась и не смогла встать. 


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Источник: https://sport.fakty.ua/ru/387988-dvoe-detej-pogibli-vo-vremya-avtogonok-v-ssha-video-smertelnogo-zaezda
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