В машине террориста-смертника взорвалась бомба: десятки жертв

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Ольга Чародий
5 марта в столице Сомали произошел террористический акт,
который привел к смерти около двадцати человек. Инцидент произошел в пятницу в
самом центре Могадишо, — столицы
Сомали. Возле популярного у местной молодежи ресторана Lul Yamani прогремел
взрыв.
В Сомали взрыв (фото из открытых источников)
По данным следственных органов. Взрывное устройство было установлено
в припаркованный рядом автомобиль. На данный момент есть информация о 20
погибших, более 40 человек получили осколочные ранения и контузии. Число жертв
теракта, а также масштаб материального ущерба уточняется. Власти страны взяли
ситуацию под особый контроль, жертвам террористов оказывается необходимая
медицинская и психологическая помощь.
Подробности подготовки теракта и мотивация преступников пока не ясна, по факту проводится следствие.
Напомним, в Турции представители правоохранительных органов провели рейд задержаний по всей стране. Как сообщает агентство Anadolu, на протяжении двух недели полисмены задержали более 250 человек в подозрении в подготовке терактов. По предварительной версии полиции, подозреваемых задержали в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией". Среди задержанных не только граждане Турции, но и граждане разных стран. 69 из иностранцев передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в отношении иностранных террористов, уличенных в связях с зонами конфликта" пишет издание. На данный момент неизвестно, граждане каких стран были задержаны и не указываются организации, в связях с которыми их подозревают.
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