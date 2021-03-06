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Главная Новости Мир Ближний Восток В машине террориста-смертника взорвалась бомба: десятки жертв
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В машине террориста-смертника взорвалась бомба: десятки жертв

Взрыв произошел рядом с популярным рестораном

сегодня, 04:02
Автор:

Ольга Чародий

5 марта в столице Сомали произошел террористический акт, который привел к смерти около двадцати человек. Инцидент произошел в пятницу в самом центре Могадишо,   — столицы Сомали. Возле популярного у местной молодежи ресторана Lul Yamani прогремел взрыв.

В машине террориста-смертника взорвалась бомба: десятки жертв

В Сомали взрыв (фото из открытых источников)

По данным следственных органов. Взрывное устройство было установлено в припаркованный рядом автомобиль. На данный момент есть информация о 20 погибших, более 40 человек получили осколочные ранения и контузии. Число жертв теракта, а также масштаб материального ущерба уточняется. Власти страны взяли ситуацию под особый контроль, жертвам террористов оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подробности подготовки теракта и мотивация преступников пока не ясна, по факту проводится следствие.

Напомним, в Турции представители правоохранительных органов  провели  рейд  задержаний по всей стране. Как сообщает агентство Anadolu, на протяжении двух недели полисмены задержали  более 250 человек в подозрении в подготовке терактов. По предварительной версии полиции, подозреваемых  задержали в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией". Среди  задержанных  не только граждане Турции, но и граждане разных стран. 69 из иностранцев передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в отношении иностранных террористов, уличенных в связях с зонами конфликта" пишет издание. На данный момент неизвестно, граждане каких стран были задержаны и не указываются организации, в связях с которыми их подозревают.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/at-least-20-killed-by-suicide-car-bomb-near-restaurant-in-somalia-capital-idUSKCN2AX28U?il=0
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