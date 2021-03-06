В машине террориста-смертника взорвалась бомба: десятки жертв

5 марта в столице Сомали произошел террористический акт, который привел к смерти около двадцати человек. Инцидент произошел в пятницу в самом центре Могадишо, — столицы Сомали. Возле популярного у местной молодежи ресторана Lul Yamani прогремел взрыв.

В Сомали взрыв (фото из открытых источников)

По данным следственных органов. Взрывное устройство было установлено в припаркованный рядом автомобиль. На данный момент есть информация о 20 погибших, более 40 человек получили осколочные ранения и контузии. Число жертв теракта, а также масштаб материального ущерба уточняется. Власти страны взяли ситуацию под особый контроль, жертвам террористов оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подробности подготовки теракта и мотивация преступников пока не ясна, по факту проводится следствие.

Турции представители правоохранительных органов провели рейд задержаний по всей стране. Как сообщает агентство Anadolu, на протяжении двух недели полисмены задержали более 250 человек в подозрении в подготовке терактов.

По предварительной версии полиции, подозреваемых задержали в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией". Среди задержанных не только граждане Турции, но и граждане разных стран. 69 из иностранцев передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в отношении иностранных террористов, уличенных в связях с зонами конфликта" пишет издание. На данный момент неизвестно, граждане каких стран были задержаны и не указываются организации, в связях с которыми их подозревают.

Напомним, в

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