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Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год
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В Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

В рамках спецоперации было изъято три винтовки, три пистолета, 776 картриджей патронов, около двух килограмм нитрата аммония (аммиачной селитры) и значительное количество цифровых материалов и документов

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

В Турции представители правоохранительных органов  провели  рейд  задержаний по всей стране. Как сообщает агентство Anadolu, на протяжении двух недели полисмены задержали  более 250 человек в подозрении в подготовке терактов.

В Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

Фото: Anadolu

По предварительной версии полиции, подозреваемых  задержали в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией".

Среди  задержанных  не только граждане Турции, но и граждане разных стран.

69 из иностранцев передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в отношении иностранных террористов, уличенных в связях с зонами конфликта" пишет издание.

На данный момент неизвестно, граждане каких стран были задержаны и не указываются организации, в связях с которыми их подозревают.

По  информации издания полиция конфисковала у задержанных оружие и патроны, около двух килограмм нитрата аммония (аммиачной селитры) и значительное количество цифровых материалов и документов.

Напомним, Число погибших в результате нападения в среду в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии составляет 222 человека. "Вчера мы похоронили 207 человек, пострадавших от нападения, и еще 15 человек со стороны нападавших", — сказала волонтер Мелесе Месфин. По словам представителя округа Булен Кассахун Аддису, более 40 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий. Он сказал, что в округе похоронено 207 человек. Нападение неизвестных лиц, совершенное в среду, стало последним смертельным нападением в районе, охваченном этническим насилием. Премьер-министр Абий Ахмед назвал нападение "резней" и на следующий день направил туда федеральные войска. Военные убили 42 вооруженных человека, обвинявшихся в нападении на село.





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Источник: https://www.aa.com.tr/ru
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