В Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

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Ольга Чародий
В Турции представители правоохранительных органов провели
рейд задержаний по всей стране. Как
сообщает агентство Anadolu, на протяжении двух недели полисмены задержали более 250 человек в подозрении в подготовке
терактов.
Фото: Anadolu
По предварительной версии полиции, подозреваемых задержали в "поддержке террористических
организаций, злоупотребляющих религией".
Среди задержанных не только граждане Турции, но и граждане разных
стран.
69 из иностранцев передали миграционным органам для
"необходимых административных процедур в отношении иностранных
террористов, уличенных в связях с зонами конфликта" пишет издание.
На данный момент неизвестно, граждане каких стран были
задержаны и не указываются организации, в связях с которыми их подозревают.
По информации издания
полиция конфисковала у задержанных оружие и патроны, около двух килограмм
нитрата аммония (аммиачной селитры) и значительное количество цифровых
материалов и документов.
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