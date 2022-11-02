В мире может начаться новая война: о чем говорят аппетиты Ирана – чем чревато обострение на востоке

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, предупреждая о грядущем нападении со стороны Ирана. Того самого Ирана, который всячески помогает РФ в войне против Украины. Эксперты проанализировали происходящее на Ближнем Востоке специально для издания "Комментарии".

В Иране подняли "флаг мести". Фото: 24 канал

Если начнется ирано-израильская война или ирано-саудовская, в дело могут вмешаться США

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос рассуждает так:

"Существенно ускорилось и расширилось иранско-российское сотрудничество. Можем говорить о формировании полноценной оси Москва-Тегеран. Ничего хорошего Украине это не сулит. Мы, к сожалению, не особо обращали внимание на ближневосточный регион. А он, как показала эта война, оказался к нам куда ближе, чем мы думали".

По словам эксперта, когда иранское руководство пошло на откровенное сотрудничество с Россией, оно показало себя не с лучшей стороны. И ядерная сделка, от которой Тегеран мог получить ослабление санкций, теперь маловероятна.

"Переподписание соглашения при таком раскладе вряд ли возможно, – считает Олег Белоколос. – А ведь стороны (Запад с одной стороны, а Иран – с другой) были весьма близки к этому. Но явное выступление иранцев на стороне россиян в войну против Украины обрушило гипотетическую сделку... Гадать не хочется, но, если начнется ирано-израильская война или ирано-саудовская, в дело могут вмешаться США. И это точно будет не на пользу Ирану, который и так раздирается внутренними протестами и конфликтами. Это также потянет вверх цены на нефть, что ударит уже по всему миру".

У Тегерана есть ядерная программа, пока еще не завершившаяся созданием ядерного оружия

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля обращает внимание, что сообщение о якобы готовящемся нападении Ирана на Саудовскоую Аравию появилось в американском издании Wall Street Journal. Причем оно написало, что это саудовские дипломаты оповестили США о подобных намерениях Тегерана. Якобы чтобы переключить внимание с внутренних протестов в Иране на внешнего врага. И тем самым задавить ослабший протест.

"У этого сообщения есть предыстория, – отмечает эксперт. – Президент США Джо Байден просил Саудовскую Аравию во время голосования ОПЕК+ не предпринимать шагов по уменьшению добычи нефти, чтобы не допустить повышения цен на нее и нефтепродукты. Однако Саудовская Аравия поддержала предложение РФ об ограничении добычи нефти. Цены пошли вверх. Что для Байдена и демократов перед промежуточными выборами в Конгресс – точно некстати. В ответ на такие недружественные действия в американском политикуме, особенно в среде демократов, прозвучали предложение сократить военную помощь Саудовской Аравии, а также контингенты, которые находятся в арабских государствах Персидского залива, защищая нефтепромыслы королевства и союзников".

Владимир Воля не исключает, что, рассказывая о готовности Ирана напасть на нее, Саудовская Аравия пытается изменить настроения в американском политикуме. За счет образа общего врага – Ирана – нивелировать негатив по отношению к себе.

"Я не знаю, готовится ли Иран к нападению на Саудовскую Аравию или какое-то иное государство. Но против такого варианта то, что у Тегерана есть ядерная программа, пока еще не завершившаяся созданием ядерного оружия. И если он попытается совершить какое-либо нападение на любое государство (Саудовская Аравия, Ирак, кто-то еще), то даст повод, чтобы в двухсторонний конфликт вмешались другие игроки со своими военными силами и ресурсам. Которых будет достаточно для нанесения удар по иранской ядерной инфраструктуре, – поясняет эксперт. – Куда важнее для Тегерана возобновить ядерную сделку, чем так рисковать".

Конфликт с участием Ирана на пользу Украине

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что любой конфликт с участием Ирана или против Ирана – на пользу Украине.

"Звучит, безусловно, цинично, но нельзя забывать о том, что Иран поставляет России оружие, которое потом используется против Украины. Если Иран ввяжется в войну, то это оружие понадобится ему самому и поставки могут сократиться или вообще сойти на нет", – поясняет Денис Попович.

В любом случае, резюмирует он, сейчас сложно прогнозировать, начнется ли там война — нужно следить за ситуацией.

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