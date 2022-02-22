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В небе над Пакистаном завис загадочный объект (ВИДЕО)

В небе над столицей Пакистана заметили таинственный летающий объект

сегодня, 17:33
Автор:

Денис Подставной
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Охотник за НЛО запечатлел загадочный объект, зависший в небе столицы. Об этом пишет издание Mirror.

В небе над Пакистаном завис загадочный объект (ВИДЕО)

В небе над Пакистаном заметили "НЛО"

Как пишет издание, один из местных жителей провел почти два часа, наблюдая за таинственным объектом, парящим над Исламабадом. 

"Я снимал его более 12 минут в разное время, сделал десятки снимков и наблюдал за ним большую часть двух часов видео. Невооруженным глазом он казался черным и круглым, но когда я увеличил масштаб, я увидел, что он имеет форму треугольника с четкой выпуклостью на вершине к задней части. Он был полностью черным и не имел острых краев", — рассказал автор видео. 

На кадрах запечатлённых мужчиной неопознанный объект неподвижно висит над городским районом DHA 1. По мнению автора объект не похож на птицу или дрон. 

Отмечается, что когда видео оказалось в Сети охотники за НЛО были поражены четкостью изображения. Один из комментаторов даже написал, что видел подобный объект в небе над Нью-Йорком. 

В небе над Пакистаном завис загадочный объект (ВИДЕО) - фото 2

Фото: Pen News/Arslan Warraich

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать. Девушка привлекла внимание полицейских и была задержана. 

Читайте также о том, что ученые обнаружили в космосе загадочный объект, который превышает размеры Земли в несколько раз. Согласно данным специалистов он является спутником, которая вращается вокруг далекой экзопланеты. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной. В Кремле отреагировали на слова Зеленского. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ufo-hunters-capture-high-quality-26297483
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