В Пакистане женщину приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp и Facebook

Суд в Пакистане приговорил женщину к казни за якобы кощунственные сообщения, отправленные через WhatsApp и Facebook. Об этом сообщает The Guardian.

Пользователь WhatsApp - The Guardian

26-летняя Аника Атеек была признана виновной и приговорена к смертной казни судом в Равалпинде в среду, 19 января, после того, как на нее была зарегистрирована жалоба по драконовским законам Пакистана о киберпреступности и богохульстве.

Согласно обвинению, 26-летняя Атик познакомилась со своим обвинителем, пакистанцем, онлайн в 2019 году через мобильное игровое приложение, и пара начала переписываться через WhatsApp.

Он обвинил ее в том, что она посылала кощунственные карикатуры на святых пророков, делала замечания о "святых персонажах" в WhatsApp и использовала свою учетную запись в Facebook для передачи кощунственных материалов другим аккаунтам. Таким образом, согласно обвинению, она "сознательно и намеренно оскверняет священных праведников и оскорбляет религиозные убеждения мусульман".

Атек, заявившая, что она является практикующей мусульманкой, отвергла все обвинения. В ходе судебного разбирательства Атеек сообщила суду, что, по ее мнению, жалобщик намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы он мог собрать доказательства и "отомстить" за то, что она отказалась быть с ним в дружеских отношениях.

Суд признал ее виновной, приговорил к 20 годам тюрьмы и повешению.

Адвокат Атек сказала: "Я не могу комментировать решение, поскольку вопрос очень чувствительный".

Пакистане – исламское государство, в котором действуют одни из самых строгих в мире законов о богохульстве, за нарушение которых регулярно выносят смертные приговоры.

Однако судебные процессы по богохульству в Пакистане очень опасны, поскольку обвиняемых часто убивают еще до того, как суды вынесут вердикт по их делам, тогда как судьи, опасаясь последствий, редко оправдывают обвиняемых и часто вынуждены выносить смертный приговор.

Недавно Пакистан обратился к Facebook и Twitter с просьбой помочь идентифицировать своих граждан, подозреваемых в богохульстве, чтобы привлечь их к уголовной ответственности или добиться их экстрадиции.

В то время как такие меньшинства как христиане и индусы в значительной степени подпадают под действие законов, пакистанские мусульмане также оказались перед обвинениями в богохульстве. Дела часто происходят быстро, в закрытом суде, без внимания общественности.

В 2017 году Таймур Раза был первым человеком, приговоренным к смертной казни за якобы богохульство в Facebook, став одним из первых шагов на пути к усиленному подавлению инакомыслия в социальных сетях после принятия законов о поведении в Интернете.

По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, около 80 человек в Пакистане находятся в тюрьме за богохульство, по крайней мере половина приговорена к смертной казни, хотя казней еще не было.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Пакистане более 20 человек замерзли насмерть в машинах.

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